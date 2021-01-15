MASKİ’den ‘Sayaçlarınızı soğuktan koruyun’ uyarısı

MASKİ Genel Müdürlüğü, havaların soğumasıyla birlikte su sayaçlarının zarar görmemesi için vatandaşları uyardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, su sayaçlarının soğuktan korunması yönünde uyarılarda bulundu. Su ve Atıksu Sözleşmesi’nin 14’üncü maddesi uyarınca, abonelerin sayaçlarını dış etkenlerden koruyarak zarar görmesini önleyici tüm tedbirleri almakla yükümlü olduğunun altını çizen MASKİ, sayacın bulunduğu yerin soğuk hava akımına karşı muhafaza edilmesi gerektiğini belirtti. Açıkta kalan su borularının izocam, bez ve yün parçası, talaş ya da kılıfla kaplanmasını öneren yetkililer, sayacın bulunduğu yere beton, ahşap veya demirden bir koruma yapılmasının da sayacın korunması açısından fayda sağlayacağını söyledi.



"Donan sayaçları ateş ve sıcak su ile açmaya çalışmayın"

MASKİ Genel Müdürlüğü, alınan her türlü önleme rağmen sayaçlarda donma meydana gelmesi durumunda yapılacak müdahale konusunda da bilgiler verdi. Donan sayaçların hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile temas ettirilmemesi vurgulanarak, vananın kapatılıp su akışının kesilmesi gerektiği belirtildi. Bu gibi sorunlarla karşılaşan abonelerin 185 numaralı Çözüm Merkezi’ni arayarak konuyla ilgili yardım alabilecekleri ifade edildi.

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