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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çapaçarık Camii’nde ilk cuma namazı kılındı

İHA

Çapaçarık Camii’nde ilk cuma namazı kılındı

Yunusemre Belediyesi ve hayırseverler tarafından yürütülen Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi’nde bulunan camide ilk cuma namazı kılındı.
Emlakdere Mahallesi Çapaçarık mevkiinde hayırseverlerle birlikte hayata geçirdiği Çapaçarık Camii ve Çevre Düzenlemesi Projesi içerisinde yer alan mesire alanı ve halı sahayı tamamlayan Yunusemre Belediyesi, proje içerisinde yer alan camiyi de tamamladı. İlk cuma namazı Çapaçarık Camii’nde kılındı. Cuma Namazı programına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgür Baran, Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, daire müdürleri, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, muhtarlar ve hayırsever işadamları katıldı. Camide ilk vaazı Yunusemre İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Bakır verirken İl Müftüsü Mustafa Soykök de cuma hutbesini okuyup cuma namazını kıldırdı. Namazın ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve protokol üyeleri, caminin yapımına katkıda bulunan hayırsever işadamları Murat Coşkun, Arif Koşar, Hayrullah Solmaz, Nevzat Sağlam ve Haydar Tekbaş’a teşekkür ederek hat ve tezhip sanatı ile işlenen tablolar hediye etti.

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