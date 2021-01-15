Manisa'da 2020 yılında yaklaşık 500 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapıldı

Manisa'da 2020 yılı içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden toplam 484 milyon 790 bin TL sosyal yardım ödemesi yapıldığı açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada 2020 yılı içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden toplam 484 milyon 790 bin TL sosyal yardım ödemesi yapıldığı bildirilirken, "Bu yardımların 222 milyon 819 bin TL'si Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 188 milyon 227 TL'si Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 73 milyon 744 TL'si Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırmıştır." ifadelerine yer verildi.

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