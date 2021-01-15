Manisa’da deprem

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Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde AFAD verilerine göre 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli deprem vatandaşlar tarafından az hissedilirken, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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