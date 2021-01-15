Başkan Çelik'ten Başkan Ergün'e ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çelik'ten Başkan Ergün'e ziyaret

İHA

Başkan Çelik'ten Başkan Ergün'e ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette 2021 yılında yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i makamında kabul etti. Toplantıda, Şehzadeler ilçesine yapılacak projeler görüşüldü.

“Yeni projelerimizi istişare ettik”
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeleri görüşmek üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyarette bulunduğunu belirterek, “Öncelikli olarak bugüne kadar Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ’nin, ilçemize yaptığı hizmetler için Sayın Başkanımız Cengiz Ergün’e ve tüm çalışma arkadaşlarına Şehzadeler halkı adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2020 yılında ilçemizin sınırları içinde alt yapı ve üst yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. 2021 yılında yapılacak olan projeler var. Sayın Başkanım, Mecliste müjdesini verdi. Bugün, hem bir teşekkür etmek hem de 2021 yılında Büyükşehir Belediyemizin ve Şehzadeler Belediyemizin ortaklığında ilçemizde ne gibi projeler hayata geçirilebilir, bunları istişare etmek için Cengiz Başkanımızı ziyarete geldik. Kabul ettiği için şahsına çok teşekkür ediyor, sağlıklı huzurlu bir yıl diliyorum” diye konuştu.

“Tek amacımız vatandaşımıza hizmet etmek”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, “Büyükşehir olduğumuz 2014 yılından bu yana değerli Başkanım Ömer Faruk Çelik ile birlikte çalışma imkanı bulduk. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Hem oluşturduğumuz Cumhur İttifakı işbirliği hem de Manisa’nın menfaatine yönelik güzel projeleri hayata geçirme noktasında istişarelerde bulunduk. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Buna örnek olarak Sümerpark’taki ortak projemizi Manisa’ya kazandırmış olmaktan ben de hem değerli Başkanıma hem de çalışanlarına teşekkür ediyorum. Kendisinin de ifade ettiği gibi beldelerimizin ve bazı mahallelerimizin altyapı ve üstyapı ihalelerinin bir kısmı gerçekleşti, kalan kısmı da önümüzdeki süreç içinde yapılacak. Tek amacımız vatandaşımıza hizmet etmek ve onları daha mutlu edebilmek. Bugün yapmış olduğu ziyaretinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylar için de hayata geçireceğimiz yatırımları istişare etme fırsatı bulduk. Kendisine ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ederim” dedi.
Ziyaretin sonunda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Ergün’e yeni yıl dolayısıyla hediye takdim ederken, Başkan Ergün ise Ömer Faruk Çelik’e fincan takımı hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da deprem
YEREL HABERLER Manisa’da deprem
Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Manisa'da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Durdurulan otomobilden 87 parça tarihi eser çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan otomobilden 87 parça tarihi eser çıktı
Akhisarsporlu Ali Kaan Başkent yolcusu
YEREL HABERLER Akhisarsporlu Ali Kaan Başkent yolcusu
Manisa'da 2020 yılında yaklaşık 500 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'da 2020 yılında yaklaşık 500 milyon TL sosyal ...
Çapaçarık Camii’nde ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Çapaçarık Camii’nde ilk cuma namazı kılındı
Turgutluspor'da İbrahim Cezayir dönemi bitti
YEREL HABERLER Turgutluspor'da İbrahim Cezayir dönemi bitti
Turgutluspor´da Samet ve Koray yuvadan uçtu
YEREL HABERLER Turgutluspor´da Samet ve Koray yuvadan uçtu
Başkan Ergün, MHP Grup Başkanvekili Akçay’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Ergün, MHP Grup Başkanvekili Akçay’ı ağırladı
Manisa’da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
YEREL HABERLER Manisa’da yılkı atları ve yaban hayvanları unutulmadı
Kısıtlamada hırsızlık yapan şüpheli yakalandı Manisa’da hırsızlık kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kısıtlamada hırsızlık yapan şüpheli ...
Vali Karadeniz, Elginkan Vakfında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Elginkan Vakfında incelemelerde ...
MASKİ’den ‘Sayaçlarınızı soğuktan koruyun’ uyarısı
YEREL HABERLER MASKİ’den ‘Sayaçlarınızı soğuktan koruyun’ uyarısı
Otomobilde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünle yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünle ...
Oyun kartlarını sobada yakmaya çalıştılar Kula İlçe Emniyetten kumar operasyonu
YEREL HABERLER Oyun kartlarını sobada yakmaya çalıştılar Kula İlçe ...
Şüpheli araçtan cinsel içerikli ürün çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan cinsel içerikli ürün çıktı
Manisa’da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Bilgilendirme ...
Öner’den seyyanen zam çağrısı
YEREL HABERLER Öner’den seyyanen zam çağrısı
Manisa’da büyükşehir ekipleri karla mücadele ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da büyükşehir ekipleri karla mücadele ediyor
İhlas Mağazası 102’nci şubesini Turgutlu’da açtı İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz: “600 yeni istihdam oluşturmak istiyoruz”
YEREL HABERLER İhlas Mağazası 102’nci şubesini Turgutlu’da ...
Manisa’da Jeotermal Enerji Çalışma Grubu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Manisa’da Jeotermal Enerji Çalışma Grubu toplantısı ...
Hem borç ödediler hem yatırım yaptılar Alaşehir Belediyesi 18 aylık çalışmalarını ve borçları gösteren pankartı belediye binasına astı
YEREL HABERLER Hem borç ödediler hem yatırım yaptılar Alaşehir ...
Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü ///Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü ///Ek fotoğraflar
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Soma'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama