Soba kovası hazırlamak isteyen kadın, ikinci kattan beton zemine düştü

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Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isterken, yaslandığı balkon camının açılmasıyla beton zemine düşen Şüküriye Eskici (65) ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bey Mahallesi Şehit Mehmet Topçuoğlu Caddesi´ndeki 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isteyen Şüküriye Eskici, yaslandığı balkon camının aniden açılması ile beton zemine düştü. Eskici'nin düştüğünü gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eskici, burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Eskici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-01-15 22:33:39



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