Soba kovası hazırlamak isteyen kadın, ikinci kattan beton zemine düştü (2) 

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HAYATINI KAYBETTİ

Manisa'nın Kula ilçesinde, ikinci kattaki evinin balkonunda soba kovası hazırlamak isterken, yaslandığı balkon camının açılmasıyla beton zemine düşen Şüküriye Eskici, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-01-15 23:55:01



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