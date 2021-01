Sanayi ve tarımıyla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Manisa’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla gerçekleştirilen toplu açılış töreniyle 3’ü jeotermal biri termik olmak üzere 1.37 milyar dolarlık 4 enerji santrali hizmete girdi. Toplu Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans sistemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans bağlantısıyla katıldığı Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni Manisa’nın Soma ilçesindeki Kolin Termik Santralinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Toplu Açılış töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Kolin Termik Santralini, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan Salihli jes2 VE JES3 Jeotermal Santralini, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı Alaşehir’de Maspo Ala 2 Jeotermal Enerji Santralini, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz Soma ilçesine doğalgaz arzını, EPDK 2. Başkanı Zekeriya Gökşenli Kırkağaç ilçesine doğalgaz arzını gerçekleştirdi.

Toplu açılış töreni öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez termik santralde incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden bilgi aldı.



“Önce yerli öncelikli yerli”

Açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Manisa’mızın ve Türkiye’mizin üretim gücüne güç katacak yatırımlarımızın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz açılış değişen ve büyüyen Türkiye’nin en önemli resimlerinden biri. AK Parti kurulduğunda ‘Kaynağı nasıl bulacaksınız? Sorusuna zatı alinizin verdiği ‘Kaynak Türkiye’ cevabının en güzel örneği. Finansmanıyla, insan kaynağıyla, doğal zenginliklerimizle kaynağın Türkiye olduğu yatırımları hayata geçiriyoruz. Bugün toplam 1,37 milyar dolarlık yatırımla, 1’i yerli kömür, 3’ü jeotermal santral olmak üzere 4 enerji tesisimizin açılışını, Soma ve Kırkağaç ilçelerimize doğal arzını gerçekleştireceğiz inşallah. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için yerli kaynaklarımızı çevre ve insan sağlığını koruyarak sonuna kadar kullanmakta kararlıyız. Enerji yatırımlarımızda kaynaktan teknolojiye kadar ‘önce yerli, öncelikli yerli’ diyoruz. Bugün Soma, Salihli ve Alaşehir’de hayata geçireceğimiz toplam 594,5 MW’lık 4 enerji tesisimizle 180 milyon dolarlık gaz ithalatının önüne geçeceğiz. Üretilecek 4.428 GWh elektrikle, yaklaşık 2,5 milyon hanemizin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacağız. İçinde bulunduğumuz Soma Termik Santral Tesisimiz Manisa’mızın elektrik ihtiyacının dörtte üçünden daha fazlasını, yüzde 77’sini karşılayacak. Türkiye genelinde yerli kaynaklardan ürettiğimiz elektriğin yüzde 2,1’ini bu santralimizden sağlayacağız. Projeyle, yıllık 4,7 milyon ton linyiti ekonomimize kazandıracağız. Santralimizde kullanılan son teknoloji kazan, türbin, jeneratör, ‘Akışkan Yatak Teknolojisi’ olarak adlandırdığımız çevreci, temiz ve ileri yakma teknolojisiyle, baca gaz arıtma sistemi sayesinde, emisyon değerleri hem Türkiye’de hem de Avrupa’da belirlenen normları karşılıyor. Enerji tesislerimizin yanı sıra, bugün Soma ve Kırkağaç ilçelerimize de doğal gaz arzını gerçekleştireceğiz. Osmanlı devlet adamlarından Halil Rıfat Paşa’nın meşhur bir sözü vardır: ‘Gidemediğin, ulaşamadığın, dokunamadığın, varlığını hissettiremediğin yer senin değildir:’ İşte tam da bu yüzden sadece şehir merkezlerine değil, ilçe, belde, kasaba, köy demeden, Türkiye’nin her köşesine ulaşarak, vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak, yaşam kalitesini artırmak için her yere ulaşmak, her bir insanımıza dokunmak için gece gündüz ter döküyoruz” dedi.



“Enerji yatrımı19 yılda 3 kat arttı”

”Bugün hamd olsun Türkiye’nin 81 il merkezini ve 589 yerleşim yerini doğal gazla buluşturduk” diyen Bakan Dönmez, "Doğal gaz dağıtım altyapısı için bugüne kadar yaklaşık 27 milyar lira yatırım yaptık. Bugün nüfusumuzun yüzde 65’i doğal gaz konforundan istifade ediyor, yüzde 81’i ise doğal gaza ulaşmış durumda. Somalı ve Kırkağaçlı vatandaşlarımız da bundan sonra doğal gazın rahatlığından faydalanacaklar inşallah. İki ilçemizde kurduğumuz doğal gaz dağıtım şebekemiz, abone alımına hazır duruma geldi. İnşallah en kısa zamanda Soma ve Kırkağaç’ta doğal gaz kullanımı yaygınlaşmaya başlayacak. Enerji sektörü olarak 2020 yılında sizlerin desteğiyle önemli yatırımlara ve başarılara imza attık. 2002’de 32 bin MW olan kurulu gücümüzü 19 yılda tam 3 kat artırarak 96 bin MW seviyesine taşıdık. Toplam kurulu gücümüz içerisinde yerli ve yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz yüzde 63,5’e ulaştı. Salgınla mücadele döneminde yatırımlarımıza devam ettik ve geçtiğimiz yıl 4 bin 900 MW’lık kurulu gücü devreye aldık. Bu kurulu gücün yüzde 98’ini yani neredeyse tamamını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Yerin altındaki ve üstündeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. İnşallah önceki yıllarda olduğu gibi, 2021 yılında da aynı ivmeyle, hız kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin sağlam dinamikler içerisinde yoluna durmadan devam edebilmesi için bütün enerjimizle, Türkiye’nin enerjisine enerji katmak için gayret ediyoruz. Amacımız, ‘Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye’, anlayışımız ise daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerjidir. Bu duygu ve düşüncelerle açılışımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, yatırımlarımızın devreye girmesinde emeği geçen Kolin, Sanko, Maspo ve Aksa şirketlerimizin yöneticilerine ve bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ‘Ya Allah Bismillah’ diyerek tören alanındakiler tarafından kurdele kesimiyle Kolin Termik Santralinin açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salihli ilçesine bağlanarak Salihli’deki JES2 ve JES3 jeotermal santrallerinin, Alaşehir ilçesine bağlanarak Maspo Ala 2 Jeotermal Enerji Santralinin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Soma ve Kırkağaç ilçelerine bağlanarak ilçelere doğalgaz verme arzını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans bağlantısıyla katıldığı toplu açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bakan yardımcıları, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri Mehmet Ali Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, firma yetkilileri ve daire müdürleri katıldı.

