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Kula'da narkotik ve asayiş uygulaması Hassas burunlu arama köpeği 'Lita' da uygulamaya katıldı

İHA

Kula'da narkotik ve asayiş uygulaması Hassas burunlu arama köpeği 'Lita' da uygulamaya katıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerinin de katılımıyla ilçe genelinde narkotik ve asayiş uygulaması yaptı. Uygulamaya, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hassas burunlu arama köpeği Lita da katıldı.
Kula'da dün gün boyunca ilçe genelinde asayiş ve narkotik uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de uygulamaya katıldı. Hassas burunla arama köpeği 'Lita' eşliğinde yapılan uygulamalar, gece saatlerine kadar sürdü. İlçe merkezinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapan ekipler, metruk binalarda da uyuşturucu ve uyarıcı madde araması gerçekleştirdi. GBT sorgulamaları yapılan uygulamada, aranması bulunan şahıslar da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek işlemler yapıldı.
Sıkı bir denetimle karşı karşıya kalan Kulalı vatandaşlar da, bu uygulamadan memnun kaldıklarını belirtti. Bu tür denetimlerin ilçe genelinde daha sık yapılması gerektiğini belirten vatandaşlar, emniyet güçlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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