Turgutlu'da kar yağışı etkili oldu

Milyonlar WhatsApp’ı silip ona geçiyor ama...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Turgutlu ilçesine bağlı dağ köylerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde de yağan kar, Turgutlu'yu beyaza bürüdü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı ilçede, bazı vatandaşlar, evlerinin pencereleri ilem balkonlarına çıkarak, kar yağışını izledi.

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-01-16 17:57:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.