Başkan Çelik Şehzadeler’deki hizmetleri yerinde inceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ahmet Bedevi Mahallesinde yapımı devam eden Amatör Spor Kulüpleri Antrenman sahası inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat ile alakalı teknik ekiplerden bilgi alan Başkan Çelik, çalışmaların tamamlanmasının ardından tesisisin 15 Nisan tarihinde kullanıma açılacağını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yaklaşık bir ay önce temelleri atılan Ahmet Bedevi Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri antrenman sahası inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Başkan Çelik’e Fen İşleri Müdürü Halil Şentürk, Zabıta Müdürü Yasin İlban ve Temizlik İşleri Müdürü Bayram Akkaya’da eşlik etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak, pandemi nedeni ile uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında da çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehrimizde kar yağışının beklendiği bir günde ilgili müdürlerimiz ile birlikte sahadayız. Belediyemizin çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Manisa’mızın amatör sporuna kazandıracağımız Amatör Spor Kulüpleri Antrenman sahasının inşaat alanında çalışmalarda gelinen son durumu inceledik. Rabbimin izniyle her hangi bir aksilik olmazsa bu projemizi 15 Nisan tarihine kadar tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Açıldıktan sonra da işletmesi belediyemizce yapılacaktır. Başta bu Mahallenin spor kulübü olan Nurlupınar Futbol kulübü olmak üzere Şehzadelerimizde ki tüm amatör takımlar bu sahada antrenmanlarını yapabilecekler. Şehzadeler Belediyesi olarak amatör kulüplerimize bu şekilde ciddi bir katkıda bulunmuş olacağız” diyerek Başkan Çelik, tesisin 15 Nisan tarihine kadar tamamlayıp açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



“Bu Şehri el birliği ile temiz tutmalıyız”

Şehzadeler Belediyesi olarak temizlik çalışmalarını önemsediklerini ifade eden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Mahalle Mahalle, sokak sokak ilçemizi daha temiz bir hale getirebilmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu noktada tüm hemşerilerimizden isteğimiz yerlere çöp atılmaması, sokaklarımızın temiz tutulması noktasında bir katkıda bulunmalarıdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu pandemi süreci de göstermiştir ki, her türlü mücadelede temizlik en ön sırada yer almaktadır. Sağlığımız için, çevremiz için ve geleceğimiz için lütfen kapımızın önünü ve çevremizi temiz tutalım.” dedi.



“Zabıtalarımız halkımızın huzuru için çalışıyor”

Şehzadeler Belediyesi Zabıta ekiplerinin özellikle pandemi sürecinde büyük bir gayretle çalıştığını ifade eden Başkan Çelik, “Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, özellikle pandemi sürecinde büyük bir özveri ile çalışarak şehrimizde huzurun devam etmesine büyük bir katkı sağlamıştır. Pandemi ile ilgili çıkan tüm yönetmeliklerin incelenmesi ve uygulanması noktasında büyük bir gayret göstermişlerdir. Bugünde Şehzadeler'imizde zabıtamızın alabileceği önlemler ve tedbirlerle ilgili sahada incelemelerde bulunduk” diye konuştu.



“Her türlü olumsuzluğa karşı Şehzadeler Belediyesi ayakta”

Şehzadeler Belediyesinin tüm birimleri il birlikte sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyemiz tüm ekipleri ile birlikte ayakta yoğun bir şekilde çalışamaya devam ediyor. Özellikle Kar yağışına karşı Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz hazır bir şekilde bekliyorlar. Bu noktada gündüz ya da gece fark etmeksizin ekiplerimiz oluşabilecek her türlü olumsuzluğu gidermek için ayakta olacağız. Şehzadeler halkının huzur, refah ve mutluluğu için biz tüm ekiplerimiz ile birlikte mesai mefhumu dinlemeden gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Çelik ve beraberinde ki heyet Ahmet Bedevi Mahallesi Amatör Spor Kulüpleri Antrenman sahasının ardından Şehzadelerin farklı sokak ve sevgi yollarında incelemelerde bulundu.

