Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir kömür madeni ocağında incelemelerde bulunarak işçilere hitap etti. Bakan Dönmez, “Bana göre kömürün karası altının parasından da sarısından da daha değerli” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağı’nda incelemelerde bulunarak maden işçilerine hitap etti. Çiçekle karşılanan Bakan Dönmez, yaptığı konuşmasında kömür madenlerinin önemine değinerek maden işçileri için yaptıkları iyileştirmelerden bahsetti. Sık sık maden ocaklarını ziyaret ederek işçilerle buluştuğunu kaydeden Bakan Dönmez, “Sizin emeğiniz bizim için son derece kutsal. Bunun farkındayız. Ama bazı kesimler maalesef madende çalışan kardeşlerimizin bu emeğini, çektiği bu çileyi bu zorluğu görmezden geliyor. Biz her türlü kara propagandayı ve algıya rağmen sizin emeğinizin yanında durmaya devam edeceğiz. Bugün Sayın cumhurbaşkanımızın himayelerinde Manisa’da 5 tane açılış yaptık. 3 tane jeotermal enerji santrali bir tane yerli kömür santralimizi ve 2 ilçemize de Soma ve Kırkağaç’a da doğalgaz götürdük. Manisa’mızın artık hemen hemen yüzde 70’i yüzde 80’i doğalgaz konforuyla tanıştı. Bu demek değildir ki kömür odan daha kötü veya kalitesiz, hayır. Kullanımı daha kolay, konfor şartları açısından daha konforlu ama kömür hala bugün dünyada elektrik üretiminde ciddi bir pay alan enerji ham maddemiz. Dünyada üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 38’i kömürden üretiliyor. Tabi ilk yıllardaki gibi kömür yakma, santral sistemleri eski teknolojilerde olduğu gibi havayı kirletmiyor. Şimdi çok daha çevreci, toprağı, havayı, suya, canlıya ve insana daha az etki eden sistemlerle donatılmış durumda. Biraz önce santralde teknik arkadaşlardan brifing aldık. Biliyorsunuz orası 510 MGW kurulu gücünde bir tesis. Bu İmbat’ın da içinde bulunduğu havza bizim Soma kömür havzamız Türkiye’nin ikinci büyük kömür havzası. Orada yıllık yaklaşık 4,55 milyon ton kömür tüketilecek. Bu 4,55 milyon ton kömürü biz vatandaşa dağıtmış olsaydık, eski usulle ısınma olsaydı ne kadar haneyi ısıtabilirdi bir hesapladık. 1 milyon 600 bin hanenin ısınma ihtiyacı karşılanabilirdi. Peki emisyon değerleri olarak mukayese ettiğimizde şimdi neredeyiz, kontrolsüz yakma ve kullanmaya göre dediler ki ‘Kontrolsüz yakım olsa filtresiz 100’ü havaya atılacaktı. Biz şimdi 99’unu tutuyoruz sadece yüzde birini emisyon olarak havaya atıyoruz. Avrupa Birliği normları ne diyorsa biz de daha iyisi var ama maalesef bazı çevreler bunu görmezden geliyor. Biz ısrarla doğru olanı haykırmaya ve doğru bildiğimiz yoldan gitmeye kararlıyız. Bana göre kömürün karası, altının parasından da sarısından da daha değerli” dedi.



"Maden ocaklarında işverenlere sıfır taviz sıfır tolerans"

Soma’da 5 yıl önce yaşanan maden kazasından da bahseden ve o kazadan sonra alınan tedbirlerden bahseden Bakan Dönmez şunları söyledi:

“Bundan 5 yıl önce elim bir kaza sonucu 301 kardeşimizi kaybettik, şehit oldular. Onları rahmetle anıyorum. Ama burada altını çizmemiz gereken bir husus var. Hem işvereninize, işveren temsilcilerine özellikle iş güvenliği konusunda sıfır tolerans, sıfır tavizle uyarılarımızı yapıyoruz. Siz çalışan işçi kardeşlerimizden de ricamız şu buraya sağ salim geldiniz, vardiya bitiminde de sağ salim ailenize gitmeniz bizim için en büyük mutluluk vesilesi. Son dönemde özellikle maden sektöründe bu hassasiyet arttı. İş kazası oranlarını yakından takip ediyoruz. Gönül ister ki can kaybı yaşadığımız kazalar hiç olmasın ama azaldı. Bunlar sevindirici yetmez ama evet diyoruz. İnşallah sıfır kazalı günlere hep birlikte el ele işçi işveren ayrımı yapmaksızın hep birlikte ilerleyelim. Bu kapsamda kamu olarak biz gerek Maden Teknolojileri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla tedbirleri artırıyoruz gerekse Çalışma ve Aile Bakanlığımızın denetimleri var biliyorsunuz. Bu kapsamda yapılması gerekenleri yapacağız. İşçilerimizin zaten koruyucu kıyafetleri konusunda bir eksiklik hissetmiyoruz. Ama doğru ve yerinde kullanmak önemli. Dikkat önemli. Bu kazalar kendinize en çok güvendiğiniz anda size geliyor. Ben yılarca iş güvenliği kurul başkanlığı yaptım. Bir an bir kardeşimiz kaynak yaparken çapaktan gözünü kaybetme riskiyle karı karşıya kaldı. Çağırdık ilgili arkadaşları bu nasıl olur biz gözlük vermiştik. Bunları niye takmıyorlar’ dedim. Dediler ki ‘Efendim biz fazla fazla veriyoruz ama maalesef bu konuda çalışan kardeşlerimiz ihmalkar davranıyor’ dediler. İşçi arkadaşları da bir araya topladım ‘Niye takmıyorsunuz’ dedim. Sonra öğrendim ki gözlüğü beğenmemişler. Bu koruyucu kıyafetler ilk başlarda çok estetik değildi. Dedim ki bu işi yapanlara gidin paraya kıyıp en kalitelisini alın. En kalitelisi alındı şekli de güzel. Sonra arkadaşlarla bir araya geldim. Nasıl durum dedim. Şimdi sivil hayatta da takmaya başladık dediler. Zararı yok sivil hayatta da kullanabilirsiniz yeter ki işte de kullanın. Hepinizi yaptığınız çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Allah’a emanet ediyorum. Rabbim kazasız belasız günler nasip etsin inşallah.”

Bakan Dönmez konuşmasının ardından işçilerle toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

