Üreticilere budama önerisi

Sarıgöl'de üzüm bağlarında budama çalışmaları aralıksız devam ederken, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen yetiştirilecek üzüme göre budama yapılmasının yararlı olacağını ifade etti..

Sarıgöl ve çevresinde sultaniye üzüm bağlarının budama çalışmaları yoğun bir şekilde yapılmaya devam ediliyor.

130 bin dekarlık üzüm bağlarındaki budama çalışmalarının mart ayının sonlarına kadar devam edeceğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, bağ budama çalışmaları için dayıbaşı ücreti dahil günlük yevmiye ücretinin 140 TL olduğunu belirterek, "Bağların budama çalışmaları kurulan ekipler tarafından mart sonuna kadar devam etmektedir." dedi.



"Budamalar bilinçli yapılmalı"

Budamaların bilinçli yapılmasının önemine değinen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm bağlarının budama çalışmalarının ehline yaptırılmasının önemine değinerek şunları söyledi: "Üzüm üreticilerimiz budama çalışmalarını başlamadan önce üzümlerini yaş ve kuru olarak değerlendirecek şekilde budama yaptırsınlar. Şöyle ki, yaş üzüm satacak olan üreticilerimiz üzüm asmalarında 48 adet çubuk bırakmaları gerekir. Eğer kurutmalık üzüm yapacaklarsa 610 adet bir asmada çubuk bırakmalarında yarar var. Erken budama yapılmasına biz taraftar değiliz. Zira erken budana yapılan bağlarda erken açmalar olmakta."

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