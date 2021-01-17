Akhisarspor'da kritik hafta



AKHİSAR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de üst üste 8 mağlubiyetle devreyi düşme hattında tamamlayan Akhisarspor'da geçen yıldan beri süren transfer yasağının bu hafta kaldırılarak anlaşma sağlanan isimlere imza attırılması planlanıyor.

Süper Lig'den düştüğü 2019 yazında son kez transfer yaptıktan sonra eski yabancılarına olan borçları nedeniyle FIFA'dan yasak alan yeşil-siyahlılar, o tarihten beri sürekli kan kaybetti. Bu sezon öncesi as kadrosundan 13 futbolcunun ayrıldığı Akhisar'da ara transfer döneminde Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha ve Musa Nizam da giderken, altyapıdan çıkan yıldız adayı Ali Kaan Güneren ise 2 milyon TL bonservis bedeli karşılığı Ankaragücü'ne satıldı. Akhisarspor'da imza yetkilerini yönetim kurulu dışından elinde bulunduran Evren Özbey ve kardeşlerinin Ali Kaan'dan elde edilecek gelirle hafta başında yasağı kaldırarak en az 10 takviye yapmaları bekleniyor.

Transferde Süper Lig deneyimli Kongolu forvet Dzon Delarge ve Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'la daha önce anlaşan Akhisarspor, Nijeryalı forvet Peter Nsima ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'yla da söz kesmişti. Başakşehir'den Gineli sağ kanat Alya Toure'yi deneyen Akhisar'ın listesinde Ankaraspor'un 24 yaşındaki Kamerunlu orta sahası Eric Ayuk, Beveren SC'den Paul Keita ile İstanbulspor'dan Kemal Issah, Ali Aytemur, Mehmet Çaylak ve Cihat Çelik de var.ÖZEL MAÇTA SOMA'YI GEÇTİ

Akhisarspor, devre arasında Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Manisa ekibi Somaspor'la oynadığı hazırlık maçını 4-2 kazandı. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçta anlaşmaya varılan bazı isimlerin de forma giydiği öğrenildi. Uzun süre sonra kar sürpriziyle de karşılaşan Akigo'da kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nin zemini karla kaplandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-01-17 12:45:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.