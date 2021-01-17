Yunusemreli filenin sultanlarının rakipleri belli oldu

Yunusemre Belediyespor‘un voleybolda yıldız kızlar ve küçük kızlarda rakipleri belli oldu. Maçlar küçük kızlarda ocak, miniklerde ise şubat ayında başlayacak.

Yunusemre Belediyespor 2020 2021 sezonunda voleybol yıldız kızlarda ligde A grubunda Turgutlu Belediyespor, Somaspor ve Seramiksan Spor Kulübü ile mücadele edecek. 7 Ocak 2021 başlayan olan ligde Yunusemre Belediyespor ilk maçında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak. Küçük kızlarda ise ligde B Grubunda mücadele edecek olan Yunusemre Belediyespor’un rakipleri Saruhanlı Belediyespor, Manisa BBSK ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) olacak. Minik kızlarda ise Yunusemre Belediyespor ilk maçını 5 Şubat’ta Manisa BBSK ile yapacak.

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