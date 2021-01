Manisa’da karla mücadele gece boyunca devam etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi, cumartesi gecesi il genelinde etkili olan kar yağışının olumsuzluğa dönüşmemesi adına büyük çaba gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarla, Manisalılardan tam not aldı. Yollarda mahsur kalan ve Büyükşehir ekiplerince kurtarılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Yurt genelinde olduğu gibi, Manisa’da da bir anda etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızla harekete geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait 4 şantiyede kar küreme ve tuzlama ekipleri gecegündüz çalışırken, MASKİ Genel Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri ile koordineli olarak çalışmalar sürdürüldü. Gece saatlerinde yollarda buzlanmaya karşı tuzlama yapan ekipler, Kırkağaç ilçesinde mahsur kalan 2 araçla 7 vatandaşın da kurtarılmasını sağladı. İl genelinde yoğun bir çabayla karla mücadele eden Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, Manisalılardan da tam not aldı. Her bölgede gelen yardım çağrılarına anında karşılık veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, zor koşullarda vatandaşların yanında yer aldı. Yollarda mahsur kalan ve Büyükşehir ekiplerince kurtarılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.