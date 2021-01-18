Turgutluspor'da Kestaneci sessizliğini bozdu



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 11 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladıktan sonra devre arasında yönetimde istifalar ve takımda ayrılıkların yaşandığı, teknik direktör İbrahim Cezayir'in sözleşmesinin de feshedildiği Turgutluspor'da Başkan Taner Kestaneci, suskunluğunu bozdu. Gündeme dair açıklamalar yaparken ilk olarak son dönemde yönetimde yaşanan istifalara değinen Kestaneci, "Yaşanan istifalar genelde kişisel nedenlere dayanıyor. Bir yöneticimiz, yönetime girerken maddi olarak destek olma sözü verdi. Ancak pandeminin getirdiği malum ekonomik sebeplerden dolayı sözünü yerine getiremedi. Küçük bir meblağ desteği oldu ancak onu da sonradan geri istedi. Maalesef yanımızda duramadı. İstifa ettiğini söyledi ancak bize henüz resmi istifası gelmedi. Bir süredir yaptığımız toplantı ve etkinliklere katılmıyor" dedi.

"Diğer bir yöneticimiz yine maddi olarak destek olamadığını belirterek ve işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek aramızdan ayrıldı" diyen Kestaneci, " Bir yöneticimiz de akademisyen olduğu için ayrılmak zorunda kaldı. Takımdan ayrılan isimlerden ise Burak Yılmaz ailevi sebeplerden dolayı gitmek istedi. Transfer döneminde kendisiyle ilgili bize transfer teklifi geldi. Takıma ciddi bir gelir sağlayabilirdi. Ancak bize futbolu bırakacağını, artık futbol oynamayacağını söyledi. Sözleşmesini alacakları karşılığı feshetmek istedik. Başka bir takımda oynaması halinde 10 bin Euro tazminat maddesi eklemek istedik ama kabul etmedi. Aramızda kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Fakat ben bu makamda Turgutluspor'un menfaatlerini korumak için oturuyorum. Mehmet oynayamadığı için ayrılmak istedi. Samet, yedek kaldığı için karşılıklı anlaşarak takımdan ayrıldı. Mert'in maliyeti çok yüksek olmasına rağmen yedek kalıyordu. Gidenlerin yerine daha uygun maliyetli, daha hırslı oyuncuları tercih etmeye çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2021-01-18 12:55:21



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