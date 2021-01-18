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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Son Başbakan Binali Yıldırım’dan Vali Karadeniz’e ziyaret

İHA

Son Başbakan Binali Yıldırım’dan Vali Karadeniz’e ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım AK Parti İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresine katılmak üzere geldiği Manisa’da Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.
AK Parti Manisa İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresine katılmak üzere Manisa’ya gelen son Başbakan Binali Yıldırım Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Valilik önünde karşılanan Yıldırım daha sonra valilik makamında Vali Yaşar Karadeniz’le sohbet etti.
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Manisa’nın önemli bir tarım ve sanayi kenti olduğuna dikkat çekerek, “Manisa 2020 yılında 4 milyar doları aşan ihracatıyla ülkemizdeki en çok ihracat yapan 8. şehir oldu. BU rakamların artışında yapılan altyapı ve ulaşım yatırımlarının çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. En başta Sabuncubeli Tüneli olmak üzere ben inanıyorum ki tüm bu yatırımlar sayesinde bu rakamlar artarak devam edecektir. Bunlarda sizlerin de emeğinin çok fazla olduğunun hepimiz farkındayız.” dedi.
İzmir ve Manisa’nın birbirine çok yakın olduğunu kaydeden Binali Yıldırım ise, “Türkiye’de birbirine bu kadar yakın olan iki tane büyükşehir yok. Sabuncubeli Tüneli ile iki şehir birbirine kavuştu. Birleştiler adeta. 600 sene öncesinden büyük seyyah Evliya Çelebi’nin hatıralarına korkunç Sabuncubeli Rampaları olarak girmiş. Bütün bunlar artık geride kaldı. İzmirManisa arası 15 dakikaya indi. Her gün İzmir’den Manisa’ya, Manisa’da İzmir’e işlerine evlerine giden binlerce vatandaş var. İzmirİstanbul Otoyolu da hayatı çok kolaylaştırdığı gibi güzergahta bulunan 5 vilayetin ekonomisini de ticaretini de geliştirdi. Hem kazaları hem de ölümleri azalttı. Partimizin kongresini yapmak için Manisa’dayız bu vesileyle sizleri de ziyaret etmek istedik.” dedi.
Pandemi döneminin bütün insanların hayallerini yok ettiğini kaydeden Yıldırım, toplam ağırlığı yarım gramdan az olan bir mikrobun tüm dünyayı adeta dize getirdiğini kaydederek şunları söyledi:
"Güçleriyle böbürlenen ülkelerin ne kadar çaresiz, aciz kaldıklarını gördük. Küresel kalkınmada nimetlerin paylaşımın da daha adil olunması gerekiyor. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak hem ülkemizin kalkınma, refah mücadelesini verirken diğer yandan da bölge ülkelerinin hak ve menfaatlerini de uluslararası emperyal güçlere karşı büyük bir kararlılıkla sağlıyor. Bölgemizdeki tüm yaşananları dikkate alırsak bu mücadelenin ne kadar kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. İnşallah 2021, 2020’nin bütün kötülüklerini geride bırakacağı bir yıl olur. Yeniden üretmeye, ülkemizin, insanımızın geleceğini yeşertmeye, hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ederiz. Ama tedbirleri hafif gevşettiğimizde bedellerinin ne kadar ağır olduğunu yaşayarak görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyende asla rehavete düşmeyeceğiz.”
Binali Yıldırım’ın Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’e gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Uğur Aydemir, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de hazır bulundu.
Ziyaretin sonunda Manisaspor Kulüp Başkanı Murat Yörük tarafından Binali Yıldırım'a üzerinde ismi yazılı olan Manisaspor forması ve atkısı hediye edildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de ziyaretin anısına Binali Yıldırım'a hediyeler takdim etti.

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