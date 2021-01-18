Baraj gölünde ağa takılan pelikan kurtarıldı



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan Demirköprü Baraj Gölü'nde balıkçı ağına takılan bir pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince kurtarıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri, Demirköprü Barajı'nda dün teleskopla `kış ortası su kuşu sayımı´ yaparken bir tepeli pelikanın balıkçı ağına takıldığını fark etti. Hemen harekete geçen görevliler, tekneyle bölgeye gitti. Ağı keserek tepeli pelikanı kurtardılar. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği'ne götürülen pelikan, veteriner hekim tarafından kontrolden geçirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen pelikanın, doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-01-18 14:17:52



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