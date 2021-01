Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu millet kendisi için çalışan hiçbir devlet adamını unutmadı. Her yüzyılın bir lideri var. Bu yüzyılın lideri sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

AK Parti Manisa 7. Olağan İl Kongresi, Muradiye Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kongreye video konferans yöntemiyle bağlanarak partililere seslendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın katıldığı kongrede mevcut il başkanı Salih Hızlı, delegelerin oylarıyla güven tazeledi. Kongrede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Manisa köklü bir siyasi birikimi olan bir şehzadeler şehri. Bu özel şehrin bir misyonu var. Buraya gelmişken babam merhum Ekrem Pakdemirli’yi de rahmet anıyorum. Kendisi tam bir Manisalıydı. Manisa’da birçok fabrikanın kurulmasında imzası vardı. Girişimci ve müteşebbis bir insandı. Hala hepimizin hayırlı yad ettiği babamı burada hep birlikte anmış olalım” dedi.

Türkiye ve Manisa özelinde yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Pakdemirli, “Cumhurbaşkanlığı sisteminin etkin yapısı ile 2,5 yıl içinde tarımsal destek yüzde 65 artışla 24 milyar TL, bitkisel üretim pandemiye rağmen son 1 yılda yüzde 6 büyüme, 124 milyon ton ile cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Büyük baş varlığımız 18.6 milyon ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek değeri, küçükbaş hayvan 6,6 milyon artış ile de son 80 yıldaki en fazla artışı gerçekleştirdik. 2020’nin ilk 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatımız yüzde 4,3 arttı. 16,9 milyar dolar ihracat ve 5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Peki Manisa için ne yaptık, Manisa; 9,7 milyar TL tarımsal üretim değeri ile Türkiye’de 10. sırada. Son 18 yılda; Manisa’mıza 10,8 milyar TL destek ve yatırım yaptık. Türkiye’de sofralık zeytinin yüzde 21’ini Akhisar üretiyor. 2019 yılında dane zeytine ilk kez destek verildi. Kuru üzüm üretimin yüzde 85’i, ihracatın tamamına yakını Manisa’dan. Son 2 yılda kuru üzümü TMO tarafından alımını gerçekleştiriyoruz. Aranızda memnun olmayan var mı? Kırsal kalkınma kapsamında; 713 projeye 200 milyon TL hibe desteği verdik. 6 bin 200 vatandaşımıza istihdam sağladık. Tarsim 860 milyon TL pirim deştiği verdi. 1 milyar TL hasar tazminatı ödemesi yapıldı. Ormancılıkta son 2,5 yılda; 77 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. 10 milyon fidan diktik. 13,3 milyon TL Orköy desteği sağladık. Sulamada ise son 2,5 yılda 3 baraj, 2 gölet, 9 sulama tesisi, 6 taşkın tesisi ile 3,5 milyon metreküp suyu depoladık. 82 bin 480 dekar araziye sulama suyu verilmesini sağladık. Manisa’mızda 2023 yılına kadar; 15 gölet, 18 sulama tesisi, 15 toplulaştırma projesi kazandırmak istiyoruz. 6 milyon fidan üretimi ile 6 milyon fidan dikeceğiz. Orköy kapsamında 15 milyon TL destek sağlayacağız. Alaşehir’de 1 milyon 827 bin metrekare jeotermal ısıtmalı sera OSB kurulumunda sondaj çalışması devam ediyor. Bu projeyle 2 bin kişiye istihdam sağlamış olacak. Manisa’da Ipard 9. çağrısında toplam 59 proje başvurusu yapıldı ve hepsi onaylandı. Manisa’da bitkisel üretim ve çayırmera projeleri için; bu yıl 4,2 milyon TL ödenek ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle son 2,5 yılda Manisa için yaptıklarımız ortada. Yapacaklarımızın da teminatı Manisa’nın potansiyeli” diye konuştu.



“AK Parti ile MHP’nin ittifakı; seçim değil, hizmet ittifakıdır”

Kongrelerin parti içi demokrasi, tazelenme, yenilenme dönemleri olduğunun altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bugün büyükşehir belediyemizi, Cumhur İttifakı’mızın adayı Sayın Cengiz Ergün yönetiyor, son seçimlerde 1. partiydik. 253 binin üzeri oy aldık. Manisa AK Parti’nin sağlam kalesidir. AK Parti kongreleri de siyasi tarihimizin yüz akı; 202320532071 hedeflerimiz için tazelenmenin gücüdür. Seçim arifesi beklemeden hazır olmalıyız. 2023’e çok daha iyi hazırlanalım. Hizmetlerimizle vatandaşlarımızın gönlünde yer alalım. AK Parti hükümetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaklaşık 20 yıldır bunu başarıyla sağladı. Hepimiz daha çok çalışmalıyız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye sağlam bir iltimat ve gönül bağı var. CHP iktidar olsaydı milletimizin hali nasıl olurdu? Muhtemelen her şeyi elineyüzüne bulaştırmış olurlardı. Başka parti iktidar olsaydı; Karabağ’da Azerbaycan’ın yanında durabilecek miydi? Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’deki haklarımıza sahip çıkabilecek miydi? Suriye, Irak’ta güvenliğimiz acaba ne durumda olurdu? PKK ve terör örgütleriyle mücadelede hangi seviyede olurdu? Muhalefet iktidar olsaydı; sağlıkta dünyanın örnek gösterdiği ülke olabilir miydik? pandemide gıdayla ilgili problem yaşanmamasını hangi parti önleyebilirdi, hiçbiri! Pandemiye rağmen 2020’nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 5,3 büyüme sağladık. 2020 ilk 11 ayında sektör ihracatımız yüzde 4,3 arttı. AB ve ABD’de de market manzaralarını görüyorsunuz biz de ise rekorlar ve üretim. 2023 seçimleri karne zamanıdır. AK Parti ile MHP’nin ittifakı; seçim değil, hizmet ittifakıdır. Bu ittifakı en güçlü kılanlar sizlersiniz. 2023 seçimleri; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı. Tarihi bir seçim olacak. Milletimizin geleceği, vatanın istiklali ve istikbalinin seçimi olacak. Geçmiş seçimlerle aynı değil. O yüzden yaptıklarımızı iyi anlatmak, hizmetlerimizi hatırlatmak, ikna için etkin yollar bulmak boynumuzun borcudur. İnşallah 2023 seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağız. 2028, 2033’ün temelleri atacağız. İl başkanlarımıza büyük görev düşüyor. 15 günde bir Ankara’ya gelmeliler. Bir ayağı ilçe, bir ayağı köyde olmalı. Problem, çözüm, talepleri Ankara’ya taşımalı. Biz de her zaman ulaşılabiliriz. Bütün bakan, vekil, kurumlara ulaşmalılar” ifadelerini kullandı.



“Bizde küsmek olmaz”

Parti yönetimlerine giremeyen partililere de seslenen Pakdemirli, “Bütün kademelerde görev yapmış bir kardeşiniz olarak; bizde küsmek olmaz, olmamalı! Zira her yenilenme dönemi, bereket, coşku getirir. Hiçbir mevki, unvan baki değil. İyi insan olmak, hakkın ve halkın sedasını almak bizim için önemli. Bu millet kendisi için çalışan hiçbir devlet adamını unutmadı. Her yüzyılın bir lideri var. Bu yüzyılın lideri sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Türkiye’yi yürür vaziyetten dünya koşusuna katmıştır. Seçim arifesini beklemeden sahadan hiç kopmayalım. Önce içimizdeki birlik, dirlik, sonra sokak sokak gezelim. Bir sonraki seçimde Manisa’mızı daha çok hizmetle buluşturalım. Duam odur ki; bu davanın sahibi olan Allah, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin inşallah. Allah ondan da, emek veren herkesten de razı olsun” dedi.



“Gelişmiş ülkelerin yarım gram mikropla nasıl dize geldiğini gördük”

Kongreye katılan eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise Türkiye’nin salgın yönetimi konusundaki başarılarını anlattı. Yıldırım, “Şu salgın bize de bütün ülkelere de çok şey öğretti. Bu süreç gelişmiş ülkelerin, burnundan kıl aldırmayan ülkelerin topu topu yarım gram büyüklüğündeki bir mikropla nasıl dize geldiğini gösterdi. İşte bu gelişmiş ülkeler, o teknolojiye sahip ülkeler bu kriz karşısında bir şey yapamadılar. Türkiye bu sınavdan en başarılı çıkan ülke oldu. Bu bir tesadüf değil. Vaktiyle sağlık sistemine yaptığımız yatırımları, şehir hastanelerini acımasızca eleştirenler bu salgın sürecinde ne kadar büyük hata yaptıklarını ümit ederim anlamışlardır. Biz bu yola çıkarken, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ anlayışını benimsedik. Bu anlayış ecdadımız Osmanlı’yı 619 yıl 3 kıtada bayrak dalgalandıran bir cihan devleti yapmıştır. Bu vesileyle Şehzadeler Belediye Başkanıma da teşekkür ediyorum. 10 dönüm arazi içerisinde çok güzel bir tema parkı yapmış. Tarihimizi kültür değerlerimizi gün ışığına çıkaran bu parkı sadece Manisalıların değil, tüm vatandaşlarımızın beğenisine sunmuş. Bu salgın hastalığın en önemli tedbiri maske, mesafe ve temizliktir. Geçtiğimiz aylarda işi biraz gevşetince nasıl salgının dalga dalga yayıldığını hep birlikte gördük. Bu işin şakası yok. İnsan hayatından da daha kıymetli bir şey yok. O yüzden dikkat edeceğiz, tedbirimizi alacağız. Aşılarımız geldi. Öncelikle sağlık çalışanları ve yaşlılarımız vurulacak. Bu salgın bize 2 şeyi daha öğretti. Birisi sağlık, sağlıkta hazır değilseniz bu salgına yenik düşünüyorsunuz. İşte AB ve ABD. Teknoloji gelişmişlik para etmiyor. Ama sağlık ordunuzla hazırsanız her türlü salgın ve hastalığın üstesinden gelebiliyorsunuz. İşte örnek Türkiye’dir. Çünkü Türkiye dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıktı. Boşuna Cumhurbaşkanımız ‘Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir dememiştir’ Salgında tarım sektörü de öne çıktı. Tüm dünya salgında gıda temini konusunda sıkıntı yaşarken ülkemiz hamdolsun hiçbir sorun yaşamadı. Bunu neyle başardık. Marketler, kapalı, dükkanlar kapalı. Fakat ne var, iletişim var, internet altyapısı var. Türkiye’de 80 bin kilometre olan internet hattını 390 bin kilometreye kadar taşıdık. O yüzden uzaktan bağlantı yapılabiliyor. Bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız uzaktan kongrelere bağlanabiliyor. Bunda bu kardeşinizin de Sayın Cumhurbaşkanıyla birlikte imzası vardır. 18 yıl boyunca hamdolsun gece gündüz demeden çalıştık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Türkiye’yi kardeş yaptık. Bölünmüş yollar hayat kurtarıyor. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye’yi böldürtmeyiz. Böldürtmedik, alçak terör örgütlerine de geçit vermedik. 15 Temmuz’u hatırlayın, o alçakları hatırlayın. Uçaklarla helikopterlerle halkına bomba yağdıran kafaları kiralanmış o hainleri hatırlayın. Türkiye’nin seçilmiş cumhurbaşkanını öldürmek isteyenler, hiç hesap etmedikleri bir şeyle karşılaştılar. O gün millet genciyle yaşlısıyla Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara indi ve o geceyi hanilere dar etti” dedi.



“Bizim bayrak yarışımızda bayrağı teslim eden de alan da koşmaya devam eder”

2023 seçimlerinin önemini vurgulayan Yıldırım, “Bütün seçimler önemli ama 2023 seçimlerinin farklı bir önemi var. Çünkü Cumhuriyetimizin 100. yılı. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı yapacağız. İşte bu kadrolar seçimleri bize kazandıracak kadrolardır. Sayın Salih Hızlı, 3 dönem Akhisar’da başarılı bir belediye başkanlığı yaptı. Şimdi artık il başkanlığı göreviyle bu davaya hizmet edecektir. Bu davayı sahiplenen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu partide eski ve yeni diye bir şey yok. Bu partide geçmiş ve geleceğin omuz omuza olduğu bir anlayış var. Bizim bayrak yarışımızda bayrağı teslim eden de alan da koşmaya devam eder. Bizim anlayışımız budur. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır” diye konuştu.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ise “Manisa, tarım, sanayi, evliyalar şehridir. Böylesi bir şehirde inanıyoruz ki bundan önceki dönemlerde nasıl ki başta Cumhurbaşkanımıza mahcup olmadıysak sizlere de mahcup olmayacağız. Yeni hedeflere hep birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz. Kongrelerde arkadaşlarımızın bir kısmı görev alıyor bir kısmı almıyor. Bizden önce de il başkanlarımız görev aldı, son derece başarılı oldular. Bugün biz 6 milletvekiliyle bize büyüklerimizin bıraktığı bayrağı ileriye taşımak istiyoruz” dedi.

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de durmadan, yorulmadan yola devam ederek, 2023 seçimlerine hazırlandıklarını vurguladı.

Pandemi kuralları gözetilerek gerçekleştirilen kongreye; AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AK Parti MKYK üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, delegeler ve çok sayıda partili katıldı.

Salih Hızlı başkanlığındaki AK Parti Manisa İl Teşkilatının yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

“Ahmet Erdoğdu, Ahmet Pekcan, Ali Osman Emet, Alizor Cesur, Ataman Tayda, Ayşegül Akova, Ayşenur Kavaz, Berna Erbil, Burhan Öztürk, Cemal Alat, Cemil Yakan, Cihat Taş, Cüneyt Kamal, Dilşat Ulaş, Emine Helvacıoğlu, Emre Şener, Esad Ekrem Pakdemirli, Faruk Erdoğan, Faruk Taşoğlu, Fatih Yıldız, Fikriye Çam Yavuz, Güzin Pekiyi, Hanife Baran, Hasan Kaçire, Hasan Fatih Özsümer, , Hatice Yeliz Sipahi, Hüseyin Işıkal, Hüseyin Solmaz, İlker Bilgin, İslim Betül Polat, Kaan Koca, Korhan Çertürk, Levent Ödemiş, Mecit Osmanlı, Mehmet Aydın, Meshut Aksu, Mustafa Özcan, Mustafa Ali Cimbil, Nurettin Aytekin, Ömer İşçi, Ömer Lale, Öner Gürsel, Özkan Satılmış, Sadet Şeranoğlu, Samet Doğuş, Serkan Kızıl, Şemsettin Şahin, Ümit Taydaş, Zafer İkinci."

