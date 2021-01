Bakan Pakdemirli: 2023 seçimleri karne zamanıdır

Nevra UÇKAÇ/ MANİSA (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Manisa İl Başkanlığı 7´nci Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2023 yılında gerçekleştirilecek genel seçimlerin karne zamanı olduğunu belirtip, "Bana göre Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. Yaptıklarımızı iyi anlatmalıyız. Bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkacağız. İl başkanlarına büyük görev düşüyor. Ankara'ya gelip, ilin problemlerini taşıyın. Bu milletin meselesi çocuklarınızın geleceğidir. Türkiye 21´inci yüzyılda lider, güçlü ve dünyayı yönlendiren ülkelerden biri olacaktır. Desteği artırarak, devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

Manisa'nın 17 ilçesinde kongre sürecini tamamlayan AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 7´nci Olağan Kongresi'ni bugün partililerin ve vatandaşların katılımıyla Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdi. Mevcut AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'nın tek listesiyle gidilen kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans yöntemiyle katıldı.

'TARIMSAL DESTEKLER 24 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konuşmasında merhum babası Ekrem Pakdemirli'nin tam bir Manisalı olduğunu söyleyerek, çalışmalarını anlattı. Fabrikaların ve organize sanayi bölgelerinin gelişmesinde Ekrem Pakdemirli'nin büyük rolü olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, 2000'li yılların en başında gerçekleştirdiği teknolojiyle ilgili çalışmalarından örnekler vererek, "İhracatta önemli bir aktör olan, tam anlamıyla çiftçi olan, toprağın adamı olan babamı burada rahmetle anıyorum" dedi. Bakan Pakdemirli, 2018'in ikinci yarısında görevi devralınca 2019 yılında üreticilerin sorunlarını çözmeyi en önemli hedefi olarak belirlediğini belirtip, tarım alanında yapılanlarla ilgili şunları söyledi:

"Artık tarımın ve çiftçinin hiçbir sorunu kalmamasını hedefledim. Teşkilatlarımızın, göğsünü gere gere çalıştığımızı anlatmasını, göstermenizi ve övünmenizi istedim. Tarımsal destekler yüzde 65 artışla 24 milyar liraya ulaştı. Bitkisel üretim pandemiye rağmen son 1 yılda yüzde 6 büyüdü ve 124 milyon tona ulaştı. Bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Büyükbaş varlığımız 18,6 milyon ile en yüksek değerdedir. Küçükbaş hayvan sayısı ise 6,6 milyon artarak son 80 yıldaki en fazla artış olarak kayıtlara geçti. 2020´nin ilk 11 ayında tarım ve gıda ürünleri ihracatı yüzde 4,3 arttı. Manisa´mız ise 9,7 milyar lira tarımsal üretim değeri ile ülke genelinde 10'uncu sıraya yükselen bir ilimiz olmuştur. Son 18 yılda Manisa´mıza 10,8 milyar lira destek ve yatırım sağlanmıştır. Kırsal kalkınma kapsamında Manisa'da 713 projeye 200 milyon lira hibe desteği verilirken, 6 bin 200 vatandaşımıza istihdam sağlanmıştır."

'MANİSA'DAN DAHA ÇOK PROJE GELMESİ HALİNDE ONAYLANACAK'

Manisa'da 2023 yılında kadar 15 gölet, 18 sulama tesisi ile 15 toplulaştırma projesinin hayata geçirileceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 6 milyon fidan üretimi ve dikiminin gerçekleşeceğini kaydetti. Konuşmasında Alaşehir'de 1 milyon 827 bin metrekarelik jeotermal ısıtmalı sera organize sanayi bölgesi projesi hayata geçirileceğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, şu an sondaj çalışmalarının devam ettiğini, tamamlandığında 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. IPARD 9´uncu Çağrı kapsamında toplam 59 proje başvurusunun onaylandığının altını çizen Bakan Pakdemirli, Manisa'dan daha çok proje gelmesi halinde bu projelerin de onaylanacağını belirtti. Büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade ettiği Manisa'nın Cumhur İttifakı´nın ortak adayı Cumhur Ergün tarafından yönetildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, kentin Cumhur İttifakı´nın sağlam bir kalesi olduğunu dile getirdi.

'SEÇİM DEĞİL, HİZMET İTTİFAKI'

Kongrelerin parti içi demokrasinin, tazelenmenin ve yenilenmenin adresi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli sözlerine şöyle devam etti:

"Kongreler siyasi tarihimizin yüz akıdır. Seçim arifesini beklemeden hazır olmalıyız. 2023'e daha iyi hazırlanalım. Dünyada her gün yeni bir sürpriz var. Siyaset buna göre evriliyor. AK Parti hükümetleri, Cumhurbaşkanı liderliğinde 20 yıldır bunu başarıyla sağladı ama daha çok çalışmalıyız. Dünyada devam eden pandemi var. İklim değişikliği ve kuraklık sürüyor. Manisa'ya gelirken Anadolu'yu karlarla görünce bugün şükrettim. Günlük hayatı kötü etkilese de yağışlar gerekli. Dünyanın durumu ileride su savaşlarına sahne olacak. Küreselleşme ve geleceğe dair çok iyi bir projeksiyon yapılmalı. Pandemi başladığında muhalefetin iktidar olsaydı ne olacağını düşündüm. Ellerine yüzlerine bulaştırırlardı. Suriye'deki güvenlik acaba ne durumda olurdu? Muhalefet iktidar olsaydı sağlıkta örnek gösterilir miydik? Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'deki haklarımıza sahip çıkabilecek miydik? Recep Tayyip Erdoğan dışında kimse bunları sağlayamazdı. 2020'nin ilk 3 çeyreğinde yüzde 5,3 büyüme sağlandı. 2020'nin ilk 11 ayında ihracatımız yüzde 4,3 arttı. 2023 seçimleri karne zamanıdır. AK Parti'nin MHP ile ittifakı seçim değil, hizmet ittifakıdır. Hanımlar ve gençler bu iktidarı güçlü kılıyor. Bana göre 2023 seçimleri Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimidir. Yaptıklarımızı iyi anlatmalıyız. 2023 seçimlerinden alnımızın akıyla çıkacağız. İl başkanlarına büyük görev düşüyor. Ankara'ya gelip, ilin problemlerini taşıyın. Her ne olursa olsun görev almasanız da küslük yok, çalışmaya devam. Bu milletin meselesi çocuklarınızın geleceğidir. İnşallah Türkiye 21´inci yüzyılda lider, güçlü ve dünyayı yönlendiren ülkelerden biri olacaktır. Desteği artırarak devam ettirmemiz gerekiyor."

'İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN'

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da Manisa'nın son yıllarda sadece sanayi ve üretimde değil, tarımda da kendini gösteren bir kent olduğunun altını çizdi. Salgın hastalığın herkese çok şey öğrettiğini anlatan Yıldırım, "Gelişmiş ülkelerin burnundan kıl aldırmazken yarım gram büyüklüğündeki bir mikropla nasıl dize geldiğini gördük. O teknolojiye sahip olan ülkeler, bu kriz karşısında yerle bir oldu. Ama Türkiye bu sınavdan da en başarılı şekilde çıkan ülke oldu. Sağlıktaki yatırımları ve şehir hastanelerini eleştirenler bu salgın sürecinde ne kadar büyük hata ettiklerini ümit ederim anlamışlardır. Biz bu kutlu yolculuğa çıkarken, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik" diye konuştu. Salgın hastalıkta en önemli tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğunu hatırlatan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlar ihmal edildiğinde işin şakasının olmadığını gördük. İnsan hayatından kıymetli bir şey yok. Dikkat edelim. Aşılarımız da geldi. Aşıda böbürlenen ülkeler, bu konuda da Türkiye'nin hızına yetişemedi. Çalışmalar disiplinli şekilde devam ediyor. Teknoloji, zenginlik, gelişmişlik para etmiyor. Ama hazırsanız her türlü salgının üstesinden gelirsiniz. Salgında tarım, gıda, hayvancılık sektörünün önemi öne çıktı. Bütün dünya üretim yapamazken hamdolsun hiçbir sorun yaşamadık. Her türlü gıda ve temel ihtiyaca ulaşmak mümkün oldu. Marketler kapalı ama iletişim alt yapısı ve internet vardı. 18 yılda döşediğimiz internet ağı sayesinde aynı anda birçok yere ulaşılabiliyor."

`YOLLARI BÖLERİZ AMA TÜRKİYE´Yİ BÖLDÜRTMEYİZ´ DEDİK´

Bir ülkenin kalkınmasının olmazsa olmaz şartının altyapısı olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, 18 yılda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, "Yolları böldük, ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz dedik. Alçak terör örgütlerine geçit vermedik. 15 Temmuz'u hatırlayın. O alçakları hatırlayın. İnsanların üzerine bomba yağdıran kafaları kiralanmış katilleri hatırlayın. O gece Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını öldürmek isteyenler hiç hesap etmedikleri bir manzarayla karşılaştı. O gün millet adeta kükredi, liderimizin başkomutanımızın çağrısıyla meydanlara indi, o geceyi alçaklara dar etti" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'nın ardından söz alan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa'nın tarım ve sanayi şehri olduğuna dikkat çekerek her dönemde emin adımlarla hedefe doğru ilerlemek için çalıştıklarını dile getirdi. Tarım alanında özellikle üzüm ve zeytin gibi ürünleriyle ünlü Manisa'ya büyük katkılar sağlandığını belirten Baybatur, parti yönetiminin bir bayrak yarışı olduğunu dile getirerek, yönetimlerdeki değişikliklerin doğal olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından yönetimde görev alacak üyelerin isimleri okundu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Nevra UÇKAÇ

2021-01-18



