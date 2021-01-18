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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karayahşi’de MASKİ’nin yeni hizmetleri anlatıldı

İHA

Karayahşi’de MASKİ’nin yeni hizmetleri anlatıldı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Yapılan ziyarette içme suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlandığı mahallede montajına başlanacak olan yeni mekanik sayaçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. Sayaçlardan herhangi bir ücret alınmayacağını belirten Çevik, personelin evin içine girmeden bu sayaçları üstündeki radyo frekansına bağlayan aparat sayesinde okuyacağını bu sayede kamu kaynaklarının da korunacağının altını çizdi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son teknoloji sistemleri bünyesine entegre ederek çalışmalarına devam ediyor. Kurum olarak, personel, araç, zaman, kaynak tasarrufu sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak gayesiyle; altyapısı değiştirilen veya değiştirilecek olan köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bulunan abonelerin mevcut mekanik sayaçlarını uzaktan okumalı mekanik sayaç ile değiştirilmesinin ön görülmesi ve MASKİ Genel Kurulunda alınan karar sonrasında ilk uygulamaya Salihli ilçesine bağlı Karayahşi Mahallesinde başlandı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş ve Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ile birlikte Karayahşi’de vatandaşlar ile bir araya gelerek yeni sistemi anlattı. Vatandaşlar yeni sistemin kendi işlerini de kolaylaştıracağını söyleyerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Çevik ve Akbaş, yeni sistemi tüm detayları ile vatandaşlara aktardı.

Sayaç ve muhafaza kutusu parası alınmayacak
Sayaçlardan ve muhafaza kutularından vatandaştan herhangi bir ücret alınmayacağını belirten Çevik, aboneler için önemli bir çalışmaya hayat verdiklerini söyledi. Çevik, muhafaza kutuları ile birlikte vatandaşa teslim edilecek yeni sayaçlar sayesinde otomatik okuma yapılacağını vurguladı.

Ekipler özel mülke girmek zorunda kalmayacak
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde büyük bir yatırım yapılıyor. Bugün bu yeni sayaç sistemimizi size anlatmaya geldik. İçme suyu bağlantılarımız bitti. Önümüzdeki hafta sayaç bağlantılarına başlanacak. Sayaçları hanelerin dışına alacağız. Öncelikle altını çizmek isterim ki elektronik kartlı sayaç değil bu. Evinizdeki sayaçla aynı. Biz ne yapıyoruz? Sayaçları dışarı alıyoruz. Buradaki amacımız ne? Okumacı köye geldiği zaman, bu sayacı dışarıda görsün ki avluya ya da evin içine girmesin. Özellikle kırsal mahallelerde sayaçların evlerin içlerinde, hanelerde olması bize büyük zaman kaybı yaşatıyordu. Şimdi sayaç üzerindeki bir aparat sayesinde aracın içinden inmeden ya da okumacımız yürürken sayaçları okuyup, faturalarınızı oluşturabilecek.” dedi.

“Kamu kaynaklarını koruyacağız”
Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Sayaçlarımız özellikle kırsal mahallelerde hanelerin içinde yer alıyor. Ekiplerimiz bu yüzden genellikle sayaçları okumakta zorlanıyorlar. Bu yüzden vatandaşın bir üst basamağa girme durumu bile oluşuyor. Mekanik bir sayaç. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın. Sadece bir farklı özelliği var. Radyo dalga yayını yapıyor. Personelimiz geldiği zaman arabadan inmeden ya da yürürken sayacı okuyabilecek. İlk kez Karayahşi’de uygulayacağız. Kamu kaynaklarını da korumuş olacağız. Sayacın ve muhafaza kutusunun bedeli MASKİ tarafından karşılanacak.” dedi.

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