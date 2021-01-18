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Bakan Pakdemirli: 2023 seçimleri karne zamanıdır (2)

DHA

Bakan Pakdemirli: 2023 seçimleri karne zamanıdır (2)


BAKAN PAKDEMİRLİ GIDA ÜRETİM FİRMALARIYLA BULUŞTU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Manisa İl Kongresi'nin ardından Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bulunun gıda ve gıda ambalajı firmalarının Covid-19 süreci ve sonrası ile ilgili değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, bölgede yer alan firmaların üretim ve ihracat kapasiteleri hakkında bilgi verdi.
Daha sonra konuşan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Manisa'nın ihracat rakamları ile üst sıralarda yer aldığını ifade etti. Vali Karadeniz, özellikle zeytin ve zeytinyağında 30 milyon dolarlık ihracat rakamlarına ulaştıklarını kaydetti. Bu ihracatı sağlayan Manisa'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görev alanına giren 16 bin 596 adet işletmenin bulunduğunu belirten Vali Karadeniz, "Bu işletmelerden 567'si yem işletmesi, 16 bini ise gıda üretim ve satışı üzerinedir. 2020 yılında gıdayla ilgili toplam 9 bin 116 adet ihracat sertifikası düzenlenmiştir. İlimizde ilk defa bu yıl Çin Halk Cumhuriyeti'ne mozzarella peyniri ihracatı yapıldı. Bu toplantı ve yıl içinde yapılacak diğer faaliyetlerle bu rakamları daha da arttıracağız" dedi.
'DOĞRU İŞLER YAPTIK'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MOSB'un Ege Bölgesi'nde örnek bir sanayi bölgesi olduğuna dikkat çekip, 11 milyon metrekarelik alanda, 226 sanayi tesisi ile 50 binden fazla kişinin istihdam edildiğini ve 200'den fazla ülkeye ihracat yapıldığını belirtti. MOSB'un toplamda 7.2 milyar dolar dış ticaret hacmi olan bir bölge olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, Manisa'nın ihracatının 4'de birinin gıda üzerine olduğunu söyledi. 2020 yılının zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "2020 yılı herkes için zordu. İş insanları kriz yönetmeye alışıktır ama bu bir belirsizlikti. O anlamda gıda ve tarım sektörü iyi bir sınav verdi. Çin'de pandemi ilk görüldüğünde toplantılar yaptık. Benzer senaryoları yaşayacağımızı öngördük. Stoklarımızı arttırmaya yöneldik. Sektör temsilcileriyle görüştük. Dünyada gıda arzıyla ilgili genel bir problem yok" dedi. Pandemi sürecinde iki konunun hayati önem taşıdığını anlatan Bakan Pakdemirli, bunlardan birinin sağlık diğerinin ise gıda olduğunu söyledi. Eğitimin ertelenebileceğini ama gıdadan vazgeçilemeyeceğini ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:
ÇİFTÇİYE DİPLOMATIK PASAPORT
"Özellikle son 20 yılda gıda sektörü alt yapısıyla beraber koordinasyon iyi sağlandı. Tam 101 adet tedbir aldık. Çiftçiye diplomatik pasaport verdik. Herkes evde otururken onlar dışarı çıktı. Tarım sektörü yüzde 5.3 büyüyen bir sektör oldu. Türkiye ilk 3 çeyrekte 0.5 büyüdü. Biz doğru işler yaptık. Netice aldık. Pandeminin geri kalan zamanında da doğru adımlar atılmalı. Stokların arttığı, ihtiyaçtan daha fazla stok yapıldığı bir dönemde dünyadaki emtia fiyatları arttı. Ama bahar aylarında geriye doğru gideceğine inanıyorum"
ELEKTRİKLİ TRAKTÖR ÜRETİLİYOR
Türkiye'de ihracatın izne bağlanması gibi sıkı tedbirler alındığını kaydeden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, limon, patates ve soğanın bu ürünler arasında geldiğini belirtti. Eleştiriler alsalar da tedbir almak zorunda olduklarını söyleyen Pakdemirli, "Yapılması gerekenler bunlardı. Öncelikli olarak kendi vatandaşlarınızın ihtiyaçlarını karşılamak zorundasınız. Gıda denetimlerini arttırdık. Çiftçilerin belli dönemlerdeki borçlarını 6 ay faizsiz erteledik. Boş olan arazi kalmasın mantığıyla Hazine'ye ait arazilerin tarıma açılmasını sağladık. 21 ilde yüzde 75 hibe tohum desteği verdik. Cumhuriyet tarihinin en yüksek bitkisel üretim rekorunu kırdık. 124 milyon tonluk üretimle 2020'yi tamamladık. Üretimi arttırarak rekor kırmış olduk. Marka projelere imza attık. Tarım orman şurası yaptık. Türkiye'de artık herkes futbol kadar gıda ve tarımı konuşuyor. 'Dijital Tarım Pazarı' diye bir platform oluşturduk. Sanayicilerin ürün tedariği mümkün olacak. Tarım ve sanayinin entegrasyonu için sözleşmeli üretim artacak. Tarımda ilk 10'a giren ülkemiz gıda üretiminde de bu seviyeye gelecek" dedi.
Türkiye'nin büyük iş insanları ile buluşarak onları da tarıma yönlendirdiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin elektrikli traktörünün ilk 3 ay içinde hazır hale geleceğini açıkladı. Pakdemirli dünyada Türkiye'den başka seri üretime hazır bir ülkenin bulunmadığını ifade ederek, yüzde 80 daha tasarruflu üretim yapılacağını dile getirdi.
Pakdemirli "Sahaya daha çok inmeliyiz. Çiftçi eğitimleri artmalı. Geleceğin Nefesi Projesi 2019 yılında Google aramalarında, İstanbul seçimlerinden sonra, iki numara olan bir kampanyadır. Türkiye'yi yeşillendirelim kampanyası bu. Cumhuriyet tarihinin en büyük katılımlı kampanyası oldu. 1.2 milyon kişi 4 saat içinde 13.8 milyon lira yardım sağladı. Biz başlattık ama milletin kampanyası oldu. Bu yıl pandemiden dolayı format değişti 28 ülkeyle beraber uyguluyoruz" diye konuştu. Toplantının soru cevap kısmı, basına kapalı olarak devam etti.Nevra UÇKAÇ / MANİSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Nevra UÇKAÇ
2021-01-18 18:42:18

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