Binali Yıldırım, Manisa Valisi Karadeniz'i ziyaret etti (2)

BİNALİ YILDIRIM´DAN, MANİSA´DA ZİYARET TRAFİĞİ
TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Manisa İl kongresi için geldiği kentte bir dizi ziyarette bulundu. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz´i makamında ziyaret eden Yıldırım, daha sonra Ege Bölgesi´nin en büyük tarih, kültür ve eğlence parkı olan Şehzadelerpark´ı ziyaret etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadelerpark hakkında Yıldırım´a bilgi vererek, parktaki eserleri tanıttı. Miniaşehzadeler, Diaromik Mesir Müzesi, Şehzade Figürleri ve Masal Park gibi dört ayrı temanın yer aldığı Şehzadelerpark´ı gezen Yıldırım, Başkan Çelik ve Manisa milletvekillerine, vatandaşa verilen hizmet için şükranlarını sundu. Yıldırım, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan´ı da ziyaret etti. Ardından Yıldırım, ilçede turşu, hazır yemek, salamura yaprak ve haşlama bakliyatlar gibi alanda faaliyet gösteren işletme sahibi İlhan Albayrak´ı ziyaret etti. İşletmede incelemelerde bulunan Yıldırım, son olarak Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz´ü ziyaret ederek, kentten ayrıldı.Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN
2021-01-18 19:56:40
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