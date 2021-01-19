Manisa Celal Bayar Üniversitesi 'Makale Performans Ödülleri' sahibini buldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2019 yılı Makale Performans Ödülleri MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından rektörlük makamında sahiplerine verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makale Performans Ödülü Usul ve Esaslarına göre düzenlenen, evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak ve toplumsal gereksinimleri öngörerek üretici ve yenilikçi çözümler ortaya koymak amacıyla fen, sağlık ve mühendislik bilimlerinde Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE); sosyal bilimler, eğitim bilimleri, alanında ise Social Sciences Citation Index (SSCI) indekslerinde taranan dergilerde yayınlanan makale sayılarına göre belirlenen performans ödülleri, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç tarafından rektörlük makamında verildi.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar ve Prof. Dr. Kıvanç Günhan’ın da hazır bulunduğu törende, Tıp ve Sağlık alanında; MCBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Mühendislik alanında; Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğr. Üyesi Prof. Dr. Fatih Selimefendigil, Fen Bilimleri alanında ise; Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sezer, 2019 yılı Makale Performans Ödülleri’nin sahibi oldu.

“Verilen bu ödüllerle, geleceğe yönelik yeni çalışmalara imza atmak isteyen akademisyenlerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.” diyerek açıklamalarda bulunan Rektör Ataç şunları söyledi: “Dünya üniversiteler sıralamasında, Üniversitemizin daha üst sıralarda yer almasına katkı sağlayan özellikle Q1, Q2 dergi gruplarında, yüzde 1 ve yüzde 10’luk dilimlerde en çok yayın yapan başta Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Sezer ve Prof. Dr. Fatih Selimefendigil olmak üzere tüm akademisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların akademi dünyasına ve toplumun ihtiyacı olan konulara yol gösterici olmasını temenni ediyorum. Başarılarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum.”

Tören, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2019 yılı Makale Performans Teşekkür Belgelerinin ve hediyelerin Rektör Ataç tarafından, sahiplerine takdim edilmesi ile son buldu.

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