Tarım arazileri taşkınlardan korunuyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gölmarmara ilçesine bağlı Değnekler Mahallesinde tarım arazilerini taşkından korumak adına yürütülen dere temizlik çalışmalarını tamamladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, daha çevreci bir Manisa için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Gölmarmara ilçesine bağlı Değnekler Mahallesi’nde 2 buçuk kilometrelik dere temizlik işi yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen işin tamamlanmasıyla birlikte, dere taşkınlarının civarda bulunan tarım arazilerine zarar vermesinin önüne geçildi.



“MASKİ ile sıkıntılarımız sona erdi”

Değnekler Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Çetindur, “Deremiz tarım arazilerinin içinden geçtiğinden dolayı yağışlarda mahsullerimiz zarar görüyordu. Tarlalar suyla dolunca onları işlemek de çok zor oluyordu. MASKİ sağolsun çalışmasını yaptı. MASKİ ekiplerinin sayesinde artık sıkıntılarımız sona erdi. MASKİ’nin çalışmaları gayet güzel. Cengiz Başkanımıza hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.

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