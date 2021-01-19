Haklarında yakalama kararı bulunan 12 şahıs gözaltında

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında değişik suçlardan yakalaması bulunan 12 kişi emniyet güçleri tarafından adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, haklarında farklı suçlardan yakalama kararı olan bulunan şahıslara yönelik yapıkları operasyonda, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan V.A. (32), M.A. (40), İ.K. (26), İ.G. (27), M.A. (36), Ü.Ç. (27), A.U. (26), Y.A. (25), L.U. (43), B.Ü. (37), G.B.(22), C.K. (46) isimli toplam 12 şahsı yakalayarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına aldı.

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