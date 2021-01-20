Manisa derbisinde Soma güldü

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MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig'de ikinci yarıya evlerinde hazırlanan Manisaspor ve Somaspor'un oynadığı özel maçta gülen taraf Somaspor oldu. Ligde 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı lider tamamlayan siyah-beyazlı ekip, 1'inci Grup'ta düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan renktaşını hazırlık derbisinde Oğuzhan Yıldırım'ın golüyle 1-0'la geçti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-01-20 11:30:56



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