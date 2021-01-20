Yılmaz Mahallesindeki camiler yenilendi

Camilerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Salihli Belediyesi, Yılmaz Mahallesinde bulunan Merkez ve Yeni Caminin çevre düzenleme, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini tamamlayıp, vatandaşların hizmetine sundu.

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında ilçe genelindeki ibadethanelere de desteğini sürdüren Salihli Belediyesi, Yılmaz Mahallesinde bulunan Merkez ve Yeni Camide tadilat çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin ilk camisi olan Merkez Caminin avlusuna seramik döşeyerek bahçe duvarlarını mermer ile kapladı. Bahçe duvarları ve avlusuyla baştan aşağı yenilenen Merkez Camiye, morg ve gasilhane de yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Ekipler, ayrıca Yılmaz Mahallesindeki Yeni Caminin de harap duruma gelen bahçe duvarını yıkarak camiyi çevreleyen tüm duvarları yeniledi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarı İrfan Ağım, “Bizlere her zaman destek olan ve camilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayıp yenileyen Zeki Başkanımıza teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dedi.

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