Park halindeki aracın lastiğini kesen şahıs yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde park halindeki bir aracın lastiğini kesen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Şehitler Mahallesi 82 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MASKİ) çalışan İ.A.’ya (39) ait park halindeki aracın lastikleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesildi. Aracın lastiğini kesen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kameralardan ve incelemelerden şüpheli H.V.’yi tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yakalan H.V.’ye (41) mala zarar verme suçundan işlem yapıldı.

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