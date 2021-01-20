Şehzadeler Belediyesi geleneksel lezzetleri gelecek nesillere taşıyor

Şehzadeler Belediyesi, yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek, geleneksel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak hedefiyle ilkini geçen yıl düzenlediği Atalık Tohum Takas Günlerinin ikincisini gerçekleştirdi.

Şehzadeler Belediyesi, tarihi Kurşunlu Han’da Atalık Tohum Takas Günlerinin ikincisini düzenledi. Yerli tohumla milli üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, elinde yerli tohum bulunan vatandaşlar onları vererek, ihtiyaç duydukları başka yerli tohumlardan aldı. Bu yıl pandemi şartları nedeniyle büyük bir organizasyonla gerçekleştirilmeyen etkinliğin aylar içinde tekrar edeceği ve büyük kalabalıklar oluşturmamak için zamana yayılarak düzenleneceği belirtildi. Atalık Tohum Takas Günlerinin bu yılki ilk etkinliğinde tohum takas etmeye gelen vatandaşlar ile bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, etkinliğin belediye ve gönüllüler iş birliği ile düzenlendiğine dikkat çekerek “Daha önce restore ettiğimiz bu tarihi Kurşunlu Han’ımızda bir atalık tohum takas etkinliği düzenlemiştik. Şimdi de pandemi nedeniyle yoğunluk oluşmasın diye ayda bir ve gün içinde zamana yayarak, yeni bir etkinlik daha yapıyoruz. Elinde atalık tohum olanlar bize getiriyor onlar paketlenip hazırlanıyor. Elinde tohum olan vatandaşlarımız da onları getirerek buradan elinde olmayan ama ihtiyaç duyduğu başka tohumlardan alıyor. Bir bilgi bankası oluşturulsun diye de tohum getirenler ve tohum alanlar kayıt altına alınıyor. Bize ciddi şekilde katkı sağlayan gönüllülerimiz var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliği belediye ve bu işe duyarlı olan vatandaşlarımız el birliği ile organize ediyoruz. Etkinliğimizi sosyal medya hesaplarımızdan duyurarak gerçekleştiriyoruz. Nasip olursa önümüzdeki ay yine tekrarlayacağız. İlgi duyan vatandaşlarımız gelip burada tohumlarını takas edebilir. Derdimiz orijinal, genetiği ile oynanmamış atalık tohumlarımızın, çocukluğumuzun lezzeti dediğimiz tohumların devam etmesi. Bu tohumlar nesilden nesile artarak, yaygınlaşsın istiyoruz. Emek sarf eden arkadaşlarıma ve katkıda bulunanlara, katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki etkinliğimize katılmak isteyenler tohumlarını takas etmek isteyenler bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etsinler” dedi.

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