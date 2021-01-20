Manisa'da aşılanan kişi sayısı 16 bini geçti Manisa'da sağlık çalışanlarının korona virüse karşı aşılanmasının ardından programın 1. aşamasının 2. adımı da başladı

Manisa'da 14 Ocak tarihinde sağlık personelinin ilk doz aşılarının vurulmasıyla başlayan korona virüs aşı programının 2. adımında huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerindeki aşılama çalışmaları da dün itibariyle başladı. 6 gün için Manisa'da aşılan kişi sayısının 15 bin 361’i sağlık personeli olmak üzere toplam 16 bin 418 kişiye ulaştığı öğrenildi.

Tüm ülke genelinde olduğu gibi Manisa'da da korona virüsle mücadele kapsamında Çin'den getirilen aşı uygulaması devam ederken, Manisa’da toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısının 15 bin 361’e, 1. aşamanın 2. adımındaki huzurevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan yaşlılarla birlikte ise sayının 16 bin 418 kişiye ulaştığı bildirildi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici 14 Ocak tarihinde başlayan 1. aşama aşılamanın 1. basamağında 15 bin 361 sağlık çalışanının aşılandığını belirterek 2. adımda aşı çalışmalarının yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanların da aşılanmasıyla başlandığını bildirdi. Dr. Yemenici bugüne kadar Manisa'da aşılanan kişi sayısının ise toplamda 16 bin 418'e ulaştığını açıkladı.

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