Otomobilinde öldü zannedildi, uyuyakaldığı anlaşıldı

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Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, park halindeki

otomobilinde hareketsiz yatarken görenler tarafından 'öldüğü' ihbar edilen Ahmet Akduman'ın (29), uyuyakaldığı ortaya çıktı.

Eski Manisa yolundan bugün saat 11.30 sıralarında geçenler, park halinde olmasına rağmen çalışır vaziyetteki 42 J 4692 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan Ahmet Akduman'ı görünce, polisi arayarak 'öldüğünü' bildirdi. İhbar üzerine hızla otomobilin yanına gelen polis ve sağlık ekipleri, Akduman'ın uyuduğunu fark etti. Uyandırılan Akduman, otomobiliyle bulunduğu yerden ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-01-20 15:20:30



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