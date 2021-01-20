Manisa Büyükşehir kar kış demeden ihtiyaç sahibinin yanında

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası'ndan faydalanan 60 yaş üstü ve engelli vatandaşların gıda kolilerini evlerine teslim etmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gıda Bankası'ndan faydalanan 60 yaş üstü ve engelli vatandaşların yanlarında olmaya ve onlara yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Kış şartlarının etkisini gösterdiği şu günlerde 17 ilçede bulunan gıda bankalarından alınan koliler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de selamları ile birlikte Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince vatandaşların evlerine teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Başkan Cengiz Ergün, "Her zaman her zorlukta, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki süreçte de yardım elini uzatmaya devam edecek" dedi.

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