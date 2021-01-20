Kula Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı

Manisa'nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Kula Devlet Hastanesi'nde her yıl düzenli olarak çeşitli senaryolar ile düzenlenen yangın tatbikatı, bu yıl da düzenlendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği'nin düzenlediği tatbikata, hastane çalışanları da katıldı. Uygulanan tatbikat senaryosuna göre, Kula Devlet Hastanesinde çıkan yangına müdahale ve hastaların itfaiye araçlarının merdivenleriyle pencereden kurtarılması senaryosu gerçeğini aratmadı. Kurtarma tatbikatının ardından Kula İtfaiye Amiri Vehbi Koç, hastane personeline ilk yangın anında yapılması gereken ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Daha sonra uygulama için yakılan ateş üzerinde, personellerin yangına müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Cansu Sarıgül, yangınların her an gerçekleşebileceğini belirterek, "Ne zaman nerede gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. Rabbim personelimizi ve vatandaşlarımızı korusun."dedi.

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