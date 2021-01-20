Kula Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı



Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesi Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı. Tatbikatta, temsili olarak itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip, hastanede mahsur kalanları merdiven araçları ile tahliye etti. Tatbikatın ardından itfaiye ekipleri yangın tüpü ile alevlere nasıl müdahalede bulunulması gerektiğini de uygulamalı olarak anlattı.

Kula Devlet Hastanesi'nde her yıl düzenli olarak çeşitli senaryolar ile düzenlenen yangın tatbikatı, bu yıl da yapıldı. Kula İtfaiye Amirliği'nin düzenlediği tatbikata hastane çalışanları da katıldı. Tatbikat senaryosuna göre, Kula Devlet Hastanesinde çıkan temsili yangına müdahale ve hastaların itfaiye araçlarının merdivenleriyle pencereden tahliye edilmesi sağlandı. Kurtarma tatbikatının ardından Kula İtfaiye Amiri Vehbi Koç, hastane personeline ilk yangın anında yapılması gereken ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Daha sonra uygulama için yakılan ateş üzerinde, personellerin yangına yangın tüpleri ile müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Cansu Sarıgül, yangınların her an gerçekleşebileceğini belirtip, "Ne zaman, nerede yangın çıkacağını bilmiyoruz. Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-01-20 19:01:01



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