Manisa'da Doğu Roma dönemine ait 165 sikke ele geçirildi

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Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 165 bronz sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,elinde tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaştığı S.Ö.'nün (66) Dilşikar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. S.Ö.´nün evinde ve eklentilerinde yapılan aramada Doğu Roma Dönemine (M.S. 550, I. Jüstinyen) ait olduğu değerlendirilen 165 bronz sikke ve Osmanlı parası ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tarihi sikkelere el konulurken, şüpheli S.Ö. gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-01-21 01:37:42



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