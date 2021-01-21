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Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri potasyum sülfat patlaması sonucu ağır yaralandı

İHA

Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri potasyum sülfat patlaması sonucu ağır yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gece yarısı define aramak için izinsiz kazı yapan iki kardeşten biri kazdıkları yerde potasyum sülfat patlaması sonrası ağır yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki kardeş Caber Kamara Mahallesi bölgesinde izinsiz define ararken saat 02.00 sıralarında patlama oldu. Potasyum Sülfat patlamasında kardeşlerden M.D. (51) ağır yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı M.D. 112 ekipleri tarafından önce Alaşehir Devlet Hastanesine, daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. M.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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