30 milyon TL borcu olan Akhisarspor’da transfer yasağı kalkıyor

Akhisarspor Hukuki Danışmanı Avukat Bışar Özbey, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Akhisarspor’un 30 milyon Türk Lirası borcu olduğuna dikkat çekerek kasım ayından bu yana transferi açmak için çalıştıklarını ifade etti. Akhisarspor taraftarına sabırlı olmasını dileyen Özbey, çok kısa zamanda transfer yasağını kaldıracaklarını kaydetti.

Hukuki prosedürleri çok kısa zamanda bitirip transferi açacaklarını ifade eden Akhisarspor Hukuki Danışmanı avukat Bışar Özbey, "Akhisar’ın transfer yasağı ile ilgili bizzat ilgilenen kişi benim. Bütün hukuki dosyaları ve süreçleri kontrol eden benim. Sabredin, mesele hukuki prosedürle alakalı bir şey. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da buna hiç şüpheniz olmasın. Akhisar hak ettiği yerlere gelecektir" dedi.

Gekas iddialarına da 'komik bir durum' diyerek yanıt veren Özbey, "Bunu Akhisar’da başkan adayı olmak isteyen bir zat dillendiriyor. Ama işin komik yanı bu kişinin Akhisarspor’a hoca olma ihtimali yok çünkü federasyon yasağı var. TFF 1. Lig’de yabancı teknik adam çalıştıramıyorsunuz. Bu mantık dışı bir söylem, Akhisarlı taraftarlara da şunu söyleyeyim bu tür görüşmelere inanmayın. İşin perde arkası daha fazla detaya da girmek istemiyorum. Sadece Akhisarspor taraftarı sabırlı olacak emin olsunlar, ben zaten FİFA CAS’da bir çok dava takip eden bir kişiyim. Dolayısıyla zaten bu işleri çözebilecek bir kişi varsa, şunu da belirtmekte fayda görüyorum inanın tüm Akhisarlılar için söylüyorum 30 milyon Türk Lirası borç var transfere engel olan. Bunlardan bir tanesi de Gekas. Yani bir anda olacak bir şey değil. Kimsenin haberi yokken biz kasım ayından bugüne kadar bu davalarla uğraşıyoruz" açıklamasını yaptı.

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