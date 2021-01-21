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Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması

DHA

Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması


Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) TFF 1'inci Lig'de 1 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosunu daha önce anlaşıp antrenmana çıkarmaya başladığı isimlerle takviye etmeye çalışan düşme hattındaki Akhisarspor'da yönetim sessizliğini bozdu. Alacaklı eski yabancı futbolcularla anlaşma yoluna giden yeşil-siyahlılarda imza yetkilerini elinde bulundurup yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey'in kardeşi Bışar Özbey, taraftarlardan sabır isteyerek çok kısa süre içinde yasağı kaldıracaklarını kaydetti. Akhisarspor'da ağabeyinin hukuki danışmanlığını da yapan Avukat Bışar Özbey, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında toplam 30 milyon TL borcu olan kulüpte kasım ayından bu yana transferi açmak için çalıştıklarını ifade etti.
Hukuki prosedürleri çok kısa zamanda bitirip transferi açacaklarını belirten Bışar Özbey, "Akhisarspor'un transfer yasağı ile ilgili bizzat ilgilenen kişi benim. Bütün hukuki dosyaları ve süreçleri kontrol eden benim. Sabredin, mesele hukuki prosedürler ile alakalı birşey. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız da buna hiç şüpheniz olmasın. Akhisar hak ettiği yerlere gelecektir" diye konuştu. Yönetime talip olan İsmail Hocaoğlu'nun teknik direktörlük görevine takımın eski ünlü golcüsü Gekas'ı getireceği iddialarına da, "Komik bir durum" yanıtını veren Özbey, "Bunu Akhisar'da başkan adayı olmak isteyen bir zat dillendiriyor. Ama işin komik yanı bu kişinin Akhisarspor´a hoca olma ihtimali yok çünkü Futbol Federasyonu'nun bu konuda yasağı var" dedi.
"TFF 1'inci Lig'de yabancı teknik adam çalıştıramıyorsunuz. Bu mantık dışı bir söylem" yorumunda bulunan Özbey, "Akhisarlı taraftarlara da şunu söyleyeyim, bu tür görüşmelere inanmayın. İşin perde arkası daha fazla, detaya da girmek istemiyorum. Sadece Akhisarspor taraftarı sabırlı olacak. Emin olsunlar, ben zaten FIFA, CAS'ta birçok dava takip eden bir kişiyim. Dolayısıyla zaten bu işleri çözebilecek bir kişi varsa benim. Şunu da belirtmekte fayda görüyorum, transfere engel olan 30 milyon TL borç var. Bunlardan bir tanesi de Gekas. Yani bir anda olacak bir şey değil. Kimsenin haberi yokken biz kasım ayından bugüne kadar bu davalarla uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA)
2021-01-21 11:52:55

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