Manisa FK'da imzalar sürüyor

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MANİSA, (DHA) -

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını en yakın rakibinin 11 puan önünde namağlup lider tamamlayıp açık ara TFF 1'inci Lig'e koşan Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirmeyi de sürdürüyor. Antalya kampında daha önce Ankara Demirspor'dan Okan Eken, Etimesgut Belediyespor'dan Batuhan Tur ve Mikail Koçak'la resmi sözleşme imzalayan siyah-beyazlı ekip, 68 Aksaray Belediyespor'dan sağ bek Muhammet Taha Şahin'i de 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu, Manisa FK'ya imza atmasına rağmen sezon sonuna kadar mevcut kulübünde kiralık olarak forma giyecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2021-01-21 12:51:50



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