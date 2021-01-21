Akhisarspor’un transfer yasağı kalktı, 5 oyuncunun lisansı çıktı

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TFF 1. Ligde mücadele eden Akhisarspor’un transfer yasağı kalktı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesindeki bilgilere göre yeşil siyahlılar Bekir Akın, Dzon Delarge, Fırat Yiğit Öztürk, Muhammed Embiya Yıldırım ve Serkan Sefil’in lisansını çıkartarak kadrosuna kattığı bildirildi.

Transferin devam etmesi beklenirken toplu imza töreni yapılması bekleniyor.

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