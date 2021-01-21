Akhisarspor'da yasak kalktı, 5 oyuncuya lisans çıktı



Barış GEZİCİ / AKHİSAR(Manisa), (DHA) TFF 1'inci Lig'de üst üste 8 mağlubiyetle sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamlayan, uzun süredir transfer yasağını kaldırarak dağılan kadrosunu takviye etmeye çalışan Akhisarspor'a müjdeli haber geldi. Alacaklı eski futbolcularla her konuda anlaşan yeşil-siyahlılarda, yönetim dışından başkanlığı yürüten Evren Özbey, taraftara yönelik videolu mesaj yayınlayarak gönderiye kulübün kuruluş tarihini sembolize eden 1970 beğeni gelmesi durumunda 1 yıldan uzun süredir devam eden yasağın kalkacağını açıkladı. Akhisar, bu mesajın hemen ardından kadrosuna kattığı 5 isme birden lisans çıkardı.

Yeşil-siyahlılarda ülkemizde daha önce Ankaraspor, Bursaspor ve Boluspor'da forma giyip Süper Lig'de 61 maçta 6, TFF 1'inci Lig'de 8 maçta 1 gol atan, haftalardır takımla çalışan 30 yaşındaki Kongolu forvet Dzon Delarge'ın yanı sıra 4 gencin daha lisansı çıktı. Akhisar'da Bucaspor 1928'den alınan 21 yaşındaki Serkan Sefil, Medipol Başakşehir'den profesyonel yapılan 18 yaşındaki Bekir Akın, Özkaracaahmet'ten profesyonelliğe geçen aynı yaştaki Fırat Yiğit Öztürk ve Mamak FK'dan 22 yaşındaki Muhammed Mbiya Yıldırım'ın lisansları çıkarıldı. Akhisarspor'un daha önceden anlaşıp antrenmanlara çıkardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Raheem Lawal'ın yanı sıra, prensipte anlaştığı Nijeryalı forvet Peter Nsima ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'dan ayrılan Fildişi Sahilli kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'ya da lisans alması bekleniyor. Geçen sezondan beri 19 futbolcu kaybeden Akigo en az 10 takviye yapacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar Barış GEZİCİ

2021-01-21 15:00:44



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