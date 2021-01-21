MASKİ’den 3 mahalleyi rahatlatan çalışma

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar, Yeniharmandalı ve Turgut Özal mahallelerini kapsayan dere temizlik çalışmasını tamamlayarak mahalleye nefes aldırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmaları ile il genelindeki taşkın sıkıntısına son veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesine bağlı Akpınar, Yeniharmandalı ve Turgut Özal mahallelerinde dere temizlik çalışması yapıldı. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntısına karşı önlem alınırken, MASKİ ekiplerince yürütülen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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