Yunusemre’de buzlanan yollarda tuzlama çalışması

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Yunusemre Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası düşen hava sıcaklıkları sonucu oluşan buzlanma nedeniyle yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan yollarda tuzlama yaparken; sürücüler de bu konuda uyarılarak, gerekli tedbirleri almaları istendi.

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