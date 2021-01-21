Transfer yasağını kaldıran Akhisarspor’da 3 transfer daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Transfer yasağının kalkması sonrası hareketli saatler yaşayan Akhisarspor, 32 yaşındaki Nijeryalı santrfor Peter Nsima’yı renklerine bağladı.

Akhisarspor, transfer yasağının kalkmasının ardından yeni isimleri kadrosuna katmaya başladı. Yeşilsiyahlı ekip Niyeryalı golcü oyuncu Peter Nsima ile sözleşme imzaladı. Son olarak İsveç ligi ekiplerinden Falkenberg forması giyen Nsima, kariyeri boyunca çıktığı 251 müsabakada 80 gol ve 18 asist kaydetti.

Öte yandan yeşil siyahlılar Sultanbeyli forması giyen Furkan Korkut ve İstanbulspor forması giyen Yusuf Cihat Çelik ile 4,5’ar yıllık anlaşma imzaladı.

Sol bek pozisyonunda görev alan 22 yaşındaki Korkut, bu sezon 3. Lig 4. Grup'ta 7 maç, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma şansı buldu.

Orta sahada görev yapan Yusuf Cihat Çelik ise bu sezon 4 müsabakada forma giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.