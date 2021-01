Son günlerde tüm Türkiye’de olduğu gibi Ege Bölgesi'ni de etkisi altına alan yağmur ve kar yağışları Demirköprü Barajı’nda su seviyesini arttırdı. Gediz Ovası’nda yaklaşık 90 bin dekar alana can veren barajdaki su artışı bölge üreticisini ümitlendirdi. Su seviyesinde artış yaşandığını söyleyen Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “Bir iki hafta önce yağmur ve kar yağışı sonrası su seviyelerinde yükselmeler var. 40 santimetre kadar su geldi. Bu çok sevindirici bir haberdir.12’lerde seyreden su seviyesi6’lara kadar yükseldi” dedi.

Manisa’nın Salihli ile Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan ve Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Barajı’nda su seviyesi son yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ekşi 12’lere kadar düşen su seviyesi son yağışlarla birlikte ekşi 6 seviyesine yükseldi. Su seviyesinde yaklaşık 40 santimetrelik artışın yaşandığı barajda, önümüzdeki hafta beklenen yağmurlarla birlikte su seviyesinde de yükselmenin devam edeceği bekleniyor.



“Yağışlar sonrasında ovamıza mutlu haberi vermek istiyoruz”

Hem elektrik üretiminde hem de 90 bin dekarlık alanın sulanmasında kullanılan barajdaki su seviyesinin yükselmesi bölge üreticisini de ümitlendirdi. Demirköprü Barajı’ndaki su seviyesinin yükselmesini sevindirici bir haber olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, “3 hafta önce gelmiştik ancak bu sefer daha da umutluyuz. Bir iki hafta önce yağmur ve kar yağışı sonrası su seviyelerinde yükselmeler var. Her gün ilgili arkadaşlardan bilgi alıyoruz. 40 santimetre kadar su geldi. Bu çok sevindirici bir haberdir. 12’lerde seyreden su seviyesi 6’lara kadar yükseldi. Önümüzdeki haftada yağışlar bekleniyor. Bu yağışlar sonrasında ovamıza mutlu haberi vermek istiyoruz. Şükür biraz yağmur ve kar yağdı. Önümüzdeki hafta kar ve yağmur yağışının devam etmesini bekliyoruz” dedi.



“Eksik su verilmesinden dolayı pamuk ve mısırda yanmalar yaşandı”

Geçtiğimiz tarım sezonunda ovaya eksik su verilmesinden dolayı pamuk ve mısırda yanmaların meydana geldiğini belirten Yalvaç, “Geniş bir havzaya, 90100 bin dekara yakın bir havzaya su veriliyor buradan. Hem de buradan elektrik üretimi de yapılıyor. Salihli ovamızdan tutun da Turgutlumuz, Ahmetlimiz ve Menemen’e kadar sulamada kullanılan en önemli barajımız. Geçen dönemde 510 gün eksik su verildi. Bundan dolayı pamuk ve mısırda yanmalar meydana geldi. İnşallah bu kar yağışlarımız devam eden su seviyesi 40 santimetreden 60 santimetreye çıkar, 6’lar da artı değere geçer de çiftçilerimiz de rahatça sulama yapar. Çünkü tarımın olmazsa olmazı su. Başka şansımız yok. Ama sulama konusunda yağışlar ve kar yağışı istediğimiz gibi olmazsa artık doğada iki mevsim kaldı. Ilık bir kış ve aşırı sıcak bir yaz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan bu ovaya kapalı devre sistemi yapılması için çağrıda bulunuyorum. Ancak o zaman çiftçimiz rahatça sulama yapar” ifadelerini kullandı.



“Doğadan yağmur ve kar alamazsak muhakkak kapalı devre sulama sistemi yapılması gerekiyor”

Barajdan yapılacak kapalı devre sulama sistemiyle Gediz Ovasında sulamanın daha rahat olacağını belirten Yalvaç, “2015’ten bu yana kuraklık gündeme geldi. 2015’te 60 gün su veriliyordu, 2016’da 45 gün su verildi, 2017’de 40 gün su verildi. Böyle giderse 2025 gün ovaya su verebileceğiz. Bu su ovaya yetmez. O yüzden bu barajımız çok önemli bir baraj. Doğadan yağmur ve kar alamazsak muhakkak kapalı devre sulama sistemi yapılması gerekiyor. 2017 yılında bunun planlaması yapılmış. Sadece artık düğmeye basılması gerekiyor. Çiftçiler adına şanslıyız. Bakanımız Manisalı. Bürokratlar buraya gelerek incelemelerde bulunmalı. Çiftçimiz de bu konuya destek verecektir” diye konuştu.

Baraj çevresinde bulunan bir çok mahallenin balıkçılıkla geçimini sağladığını sözlerine ekleyen Yalvaç, kuraklık nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin de etkilendiğini söyledi. Yalvaç, “Bu barajda aynı zamanda sazan ve yayın balığı çıkartılıyor. Çevredeki mahallelerin bir çoğu balıkçılıkla geçiniyor. Maalesef onlar da kuraklıktan dolayı zor durumdalar. İstedikleri miktarlarda ve kilogramda balık çıkartamıyorlar. O yüzden kuraklığın balıkçılara etkisi olacak. Gölmarmara’da balıkçılığı çok kötü etkiledi. Oradaki su seviyesi çok daha düşük. Oradaki balıkçılık tamamen bitti” diye konuştu.

