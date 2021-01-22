Temizlik işçilerinden 'evde kal' çağrısı

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Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, topladıkları çöpler ile 'Evde Kal' yazarak, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Alaşehir Belediyesi'nin temizlik işçileri, Akkeçili Mahallesi Parkı'nı temizledi. Ardından da farkındalık yaratmak için topladıkları çöpler ile 'Evde Kal' yazdı. Temizlik işçilerinin çağrısını olumlu bulan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ülkemiz çapında salgında yavaşlama görüyoruz. Ancak vefat sayılarında ve hastalığın azalması yönünde henüz istenilen sonuçlar alınamadı. Salgında düşüşlerin yaşanmasına aldanmayalım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Biz sizler için sahadayız. Daha hijyen bir Alaşehir yaratmaya çalışıyoruz. Sizler evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2021-01-22 11:17:56



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