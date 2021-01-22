Temizlik işçilerinden 'evde kal' çağrısı

Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)-MANİSA'nın Alaşehir Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, topladıkları çöpler ile 'Evde Kal' yazarak, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Alaşehir Belediyesi'nin temizlik işçileri, Akkeçili Mahallesi Parkı'nı temizledi. Ardından da farkındalık yaratmak için topladıkları çöpler ile 'Evde Kal' yazdı. Temizlik işçilerinin çağrısını olumlu bulan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Ülkemiz çapında salgında yavaşlama görüyoruz. Ancak vefat sayılarında ve hastalığın azalması yönünde henüz istenilen sonuçlar alınamadı. Salgında düşüşlerin yaşanmasına aldanmayalım. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam edelim. Biz sizler için sahadayız. Daha hijyen bir Alaşehir yaratmaya çalışıyoruz. Sizler evde kalın, sağlıklı kalın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN
2021-01-22 11:17:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.