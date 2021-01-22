Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

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Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı, 20202021 sezonu genç bayanlar kategorisinde, ilk maçını 25 Ocak Pazartesi günü Manisa’da Salihli Belediyespor ile oynayacak.

Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımı, genç bayanlar kategorisinde ilk maçına hazırlanıyor. Maç, 25 Ocak Pazartesi günü Manisa’da Salihli Belediyespor ile saat 14.00’te tek devreli oynanacak. Manisa Genç Kızlar Liginde mücadele eden olan Yunusemre Belediyespor Voleybol Takımının grubunda Saruhanlı Belediyespor, Manisa BBSK, Salihli Belediyespor, Turgutlu Belediyespor, Akhisargücü, Soma Ilgaz, Laleli Zaferspor ve Alaşehir Belediyespor yer alıyor.

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