Soma'da maden işçilerinin tazminat sevinci Tazminat alacakları 7 yıl sonra hesaplarına yattı

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'te meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sonra olayın meydana geldiği şirkete ait maden ocaklarında çalışan işçiler tazminatlarını almaya başladı.

TBMM'de çıkarılan yasa ile Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) tarafından ödenen tazminatlarla ilgili Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Ali Çakır açıklama yaptı. Çakır, "Öncelikle 13 Mayıs 2014 Maden faciasında şehit olan 301 arkadaşımıza Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, Allah geride kalan ailelerine sabırlar versin. Biz Türkiye Maden İş Sendikası olarak başta genel başkanımız Nurettin Akçul ve yönetim kurulu 13 Mayıs'taki maden faciasından sonra çıkış alan 2 bin 831 arkadaşımızın tazminatı ve halen Soma Kömür İşletmesinde çalışan 3 bin arkadaşımızın işinin devamını sağlamak olmuştur. Bu süreçte yaptığımız görüşmeler sonucu Eynez tazminatlarının TKİ tarafından ödenebileceği fakat diğer ocaklarda çalışan (GeventepeAta BacasıIşıklar) arkadaşların tazminatlarını alabilmeleri için meclisten yasal düzenleme yapılması gerekiyordu. Genel Başkanımız Nurettin Akçul ve yönetim kurulu, bakanlığımız ve bölge milletvekilleriyle yaptığı görüşmeler sonucu TBMM'de düzenleme 28 Temmuz 2020 tarihinde yapıldı. Bu tarihten itibaren alacaklı olan arkadaşlar 2 ay içerisinde TKİ işletmelerine dilekçe ile müracaat ettiler. Hesaplamalar yapıldı. Dün saat 16.30 itibariyle ödemeler yapılmaya başlandı. 2 bin 300 itiraz eden arkadaşlarımızın dilekçeleri önümüzdeki hafta gelmeye başlayacak. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak bu süreçte sadece tazminatlar değil, Soma Kömür İşletmelerinde çalışan 2 bin 400 arkadaşımız 20 Şubat 2019 tarihinde hiç ara vermeden hiçbir hak kaybı olmadan Yeni Anadolu Madenciliğe devri sağlandı. Devir tarihinden bugüne kadar 400 arkadaşımız yeni firmadan emekli olup tüm alacakları firma tarafından ödenmiştir. Sadece emekli olanlar değil çalışan arkadaşlarımızın Soma Kömür İşletmesinde alacakları tüm ücretler yeni yapılan toplu sözleşmeyle ödenmesi sağlanmıştır. Yapılan toplu sözleşme bölgenin en iyi toplu sözleşmelerinden birisidir. Biz buradan bu süreçte emeği geçen; başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Enerji Bakanımız Fatih Dönmez'e tüm bakan yardımcılarımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerin yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Tazminatlarını alan maden işçileri de bu süreçte emeği geçen tüm yetkililere ve kurumlara teşekkür etti.

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